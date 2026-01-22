مەملەكەتكە قايتارىلعان جەرلەر جايىلىم تاپشىلىعىن شەشكەن جوق - سەنات دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - سەناتور ساكەن ارۋبايەۆ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا ءبىرقاتار وڭىردە جايىلىم ءالى دە تاپشى بولىپ وتىرعانىن ماسەلە ەتىپ كوتەردى.
سەناتور يگەرىلمەي جاتقان جانە زاڭسىز بەرىلگەن جەرلەردى مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلىپ جاتقانىنا قاراماستان، جايىلىم ماسەلەسى ءالى دە وزەكتى. سالدارىنان مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋى تەجەلىپ وتىر.
- بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەت مەنشىگىنە 14,3 ميلليون گەكتار جەر قايتارىلعان. ونىڭ 12,7 ميلليون گەكتارى - جايىلىمدىق القاپتار. ونىڭ ىشىندە 8,5 ميلليون گەكتارى اۋىل شارۋاشىلىعى اينالىمىنا قايتا قوسىلدى. سوعان قاراماستان، ءبىرقاتار وڭىردە جايىلىم تاپشىلىعى ءالى دە ءقاۋىپتى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جايىلىم تاپشىلىعى 2,3 ميلليون گەكتار، تۇركىستان وبلىسىندا 531 مىڭ گەكتاردان استام، الماتى وبلىسىندا - 758,8 مىڭ گەكتار، قىزىلوردا وبلىسىندا - 403,2 مىڭ گەكتار، قوستاناي وبلىسىندا - 379 مىڭ گەكتار. قايتارىلعان جايىلىمدىق القاپتاردىڭ ءبىر بولىگى ەلدى مەكەندەردەن وتە الىس جاتىر، سۋ كوزدەرىمەن جانە ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتىلمەگەن نەمەسە تابيعي-كليماتتىق جاعدايلاردى ەسكەرگەندە تولىققاندى پايدالانۋعا جارامسىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ساكەن ارۋبايەۆ.
سونداي-اق، ول جامبىل وبلىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى جەرى مەملەكەتتىك ورمان قورىنا ءوتىپ كەتكەندىكتەن تۇرعىندار مال جاياتىن ورىن تاپپاي قالعانىن ايتتى.
- بۇل ۋچاسكەلەردىڭ كوبى ءىس جۇزىندە ورمان ءوسىرۋ فۋنكتسياسىن اتقارمايدى. وسىعان بايلانىستى الىس جايىلىمدىق القاپتاردى تۇگەندەۋ جانە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ بويىنشا ارنايى مەملەكەتتىك باعدارلاما ازىرلەۋدى ۇسىنامىز. سونداي-اق جايىلىمداردىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق بازاسىن قالىپتاستىرا وتىرىپ، كەشەندى عىلىمي جانە گەوبوتانيكالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ قاجەت. رەسمي تۇردە مەملەكەتتىك ورمان قورىنا جاتاتىن، ءبىراق مال شارۋاشىلىعىنا جارامدى جەرلەردى شارۋاشىلىق اينالىمىنا قوسۋدىڭ قۇقىقتىق تەتىكتەرىن جاساۋ كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن بيىل شالعاي جايىلىمدارداعى مال شارۋاشىلىعىنا ماماندانعان 200 شارۋاشىلىق قۇرىلاتىنىن جازعان ەدىك.