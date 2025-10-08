مەملەكەت تە سالىناتىن عيمارات ساپاسىنا جاۋاپتى بولادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باس ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋ باسقارمالارى ارقىلى ەلىمىزدە سالىناتىن عيماراتتاردىڭ ساپاسى ءۇشىن ورتاق جاۋاپكەرشىلىك ارقالايدى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- ەندى تۇپتەپ كەلگەندە عيماراتتى قابىلدايتىن جانە ونى پايدالانۋ بارىسىندا قانداي دا بۇزۋشىلىقتار ورىن العان كەزدە سۇراۋ سالىناتىن تاپسىرىس بەرۋشى مەن مەردىگەردەن بولەك مەملەكەتتىك ورگاننىڭ دا ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى بولادى. ول دا ءدال سونداي جاۋاپكەرشىلىك ارقالايدى، - دەدى ول ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى ۋاقىتتا مەملەكەت تىس قالىپ، پروتسەستى باقىلامايتىنداي جاعداي بولمايدى.
- ياعني، ەگەر عيماراتتا قانداي دا ءبىر بۇزۋشىلىقتار نەمەسە كەمشىلىكتەر بولسا، وندا مەملەكەت تە باس-ساۋلەت قۇرىلىس باقىلاۋ باسقارمالارى ارقىلى جاۋاپتى بولادى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا قۇرىلىس كودەكسىنىڭ جوباسى مەن ىلەسپە قۇجات ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.