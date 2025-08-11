مەملەكەت ەلىمىزدەگى سيفرلىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جالپى دەڭگەيىنە تولىق جاۋاپ بەرۋگە مىندەتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى دەرەكتەردى باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق كيبەرقاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
- جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىمەن قاۋىپ-قاتەردىڭ مۇلدەم جاڭا تۇرلەرى پايدا بولدى. ۇيرەنشىكتى ارەكەت ەتۋ مەحانيزمدەرى وعان بەيىمدەلىپ ۇلگەرمەي جاتىر. نەيروجەلىلەر كومەگىمەن ادامنىڭ بيومەتريالىق كوشىرمەسى جاسالاتىنىن، داۋىسىن، بەت الپەتىن، ءتىپتى مىنەز-قۇلقىن اينىتپاي سالۋعا بولاتىنىن ءبارىمىز كورىپ وتىرمىز . بۇل ازاماتتاردىڭ جەكە مالىمەتى مەن بانك ەسەپشوتتارىنا قول جەتكىزۋگە، قوعامدىق پىكىردى بۇرمالايتىن جالعان بەينەروليكتەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ودان ءارى مەملەكەت باسشىسى اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ وسال تۇستارىنا توقتالدى.
- جىل باسىنان بەرى دەرەكتەردىڭ قولدى بولۋىنا بايلانىستى 40 تان استام فاكتى تىركەلدى. ەڭ ءىرى وقيعا ماۋسىم ايىندا بولدى. مۇنداي ينتسيدەنتتەردىڭ باسىم بولىگى جەكە سەكتوردا ورىن الادى. ءبىراق مەملەكەت ەلىمىزدەگى سيفرلىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جالپى دەڭگەيىنە تولىق جاۋاپ بەرۋگە مىندەتتى. كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى بۇگىنگى احۋال قۇزىرەتتەردىڭ دۇرىس بولىنبەۋى جانە شاشىراڭقىلىعى سالدارىنان كۇردەلەنىپ وتىر. ءبىر جاعىنان اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىككە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرامىنداعى اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى مونيتورينگ جۇرگىزەدى. ەكىنشى جاعىنان قاۋىپسىزدىك تالاپتارى بويىنشا تەحنيكالىق سىناقتار جۇرگىزۋ جانە سەرتيفيكاتتاۋ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە باعىنىشتى مەملەكەتتىك تەحنيكالىق قىزمەت قۇزىرىندا. ءبىرىڭعاي باسقارۋ ۆەرتيكالىنىڭ بولماۋى جانە فۋنكتسيالاردىڭ قايتالانۋى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ كيبەرقاۋىپكە قارسى باياۋ ارەكەت ەتۋىنە سەبەپ بولادى. بۇل جاعدايدى تەز ارادا تۇزەۋ كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قورعالعان كوممۋنيكاتسيانى قامتاماسىز ەتۋدى تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت رەتىندە اتادى.
- قازىرگى كەزدە ىسكەرلىك جانە قىزمەت بابىنداعى بايلانىستىڭ، سونىڭ ىشىندە ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن بەرۋ ۇدەرىسىنىڭ باسىم بولىگى حالىقارالىق مەسسەندجەرلەر ارقىلى جۇزەگە اسادى. بۇل پلاتفورمالاردا جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن، ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى مالىمەتتى جانە باسقا دا دەرەكتەردى جيى سۇرايدى. مۇنداي تاجىريبە جەكە مالىمەتتەردى قورعاۋ تۋرالى زاڭناماعا قايشى جانە ۇلتتىق يۋريسديكتسيادان تىسقارى جەرگە دەرەكتەردىڭ تاراپ كەتۋىنە اكەلىپ سوعادى. قازاقستاندا وتاندىق Aitu مەسسەندجەرى ازىرلەندى. ول ءتيىستى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتە الادى. ۇكىمەت جەكە دەرەكتەردى قولداناتىن بارلىق كوممۋنيكاتسيانى قورعالعان ۇلتتىق مەسسەندجەرگە كوشىرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت وقۋشىلاردىڭ جي سالاسىنداعى ءبىلىمىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلداۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.