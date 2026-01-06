مەملەكەت شىن مۇقتاج ادامدارعا عانا تىكەلەي كومەك كورسەتەدى - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت شىن مۇقتاج ادامدارعا عانا تىكەلەي كومەك كورسەتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى» اتتى باعدارلامالىق سۇحباتىندا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن باسقا دا وزەكتى ماسەلەلەردى ايقىنداپ بەردى. پرەزيدەنت ءبىزدىڭ الدىمىزعا قازىرگى ەكونوميكالىق دامۋ ناتيجەلەرىن ساقتاپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار ۇزاقمەرزىمدى ناتيجەگە باسا ءمان بەرە وتىرىپ، دامۋ قارقىنىن ارتتىرۋ مىندەتىن قويدى. بۇل بارلىق سالانى، ونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى، كولىك ينفراقۇرىلىمى، ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ، اگروونەركاسىپ كەشەنى مەن ءتۋريزمدى دامىتۋعا قاتىستى ماڭىزدى باعىتتاردى قامتيدى. مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، فيسكالدىق ساياساتتى قايتا قۇرۋ باقىلاۋ جاساۋعا ەمەس، سەرىكتەستىك ورناتۋعا باسا ءمان بەرە وتىرىپ جۇرگىزىلۋى ءتيىس. سول ارقىلى ورىن العان تەڭسىزدىكتەردى تەڭدەستىرۋىمىز قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار پرەمەر- مينيستر ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتورداعى جۇمىس ءتاسىلىن ۋاقىتىلى جانە ساپالى ىسكە اسىرۋ قاجەتتىگىنە باسا نازار اۋدارىلعانىن ايتتى.
- ادىلەتتى تاريفتەر ونى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان ناقتى قادام سانالادى. مەملەكەت ءوز كەزەگىندە شىن مۇقتاج ادامدارعا عانا تىكەلەي كومەك كورسەتەدى. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرگە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبانى ناقتى ىسكە اسىرۋعا كىرىسۋى كەرەك. كولىك-لوگيستيكالىق توراپتاردى سالۋ، تەڭىز پورتتارىن، اۋەجايلار مەن تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ بويىنشا مىندەتتەر شەشىمىن تابۋدا. جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمدار ايقىندالدى. كولىك مينيسترلىگى، اكىمدىكتەر مەن كومپانيالار بەكىتىلگەن ءىس-شارالاردى ۋاقىتىلى جۇزەگە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.