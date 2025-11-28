مەملەكەت ءاردايىم اۋىلدى قولدايدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ جيىنىندا مەملەكەت ءاردايىم اۋىلدى قولدايتىنىن جەتكىزدى.
«ءبىز بۇگىن اۋىلعا قاتىستى كوپتەگەن ماڭىزدى ماسەلەنى كوتەرىپ، ناقتى مىندەتتەردى ايقىندادىق. الدىمىزدا تۇرعان مىندەتتىڭ ءبارىن ساپالى ءارى جۇيەلى ورىنداساق، ماقساتىمىزعا جەتەمىز. اۋىل ءومىر سۇرۋگە قولايلى، ەڭبەك ەتۋگە جايلى بولۋعا ءتيىس.
اۋىل اكىمى وسى وتە ماڭىزدى جۇمىستىڭ باسى-قاسىندا جۇرەدى. بۇگىن اكىم جانار نۇرمۇرات قىزى «تازا قازاقستان» قوزعالىسى جونىندە وتە وزەكتى ماسەلە كوتەردى. وعان العىس ايتامىن. مەملەكەتتىك ساياساتتى حالىققا جەتكىزەتىن دە، ەلدەگى وزگەرىستەردىڭ، اتقارىلىپ جاتقان اۋقىمدى جۇمىستىڭ ءمان-ماڭىزىن جان-جاقتى تۇسىندىرەتىن دە - اكىمدەر. مەن سىزدەرگە زور ءۇمىت ارتامىن»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ پايىمىنشا، اكىمنىڭ ەڭ باستى مىندەتى - تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ. اۋىلداعى اعايىننىڭ ءال-اۋقاتى جاقسارسا، اۋىلدارىمىز دا كوركەيەدى دەگەن ءسوز.
«سىزدەر اۋىلدى وركەندەتۋ ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتەسىزدەر دەپ سەنەمىن. اۋىل حالقى ەلىمىزدى دامىتۋعا زور ۇلەس قوسۋدا. مەن وسى ءساتتى پايدالانىپ، بارلىق اۋىل تۇرعىندارىنا زور العىس ايتامىن.
مەملەكەت ءاردايىم اۋىلدى قولدايدى. سەبەبى اۋىل - ۇلتىمىزدىڭ وزەگى. اۋىلدى جاڭا كوزقاراسپەن، وزىق ويمەن، جاڭارتىلعان تاسىلدەرمەن بىرگە دامىتۋىمىز كەرەك»، - دەدى پرەزيدەنت.
ول بۇگىنگى جيىندا اۋىل اكىمدەرىمەن قاتار، ۇكىمەت مۇشەلەرى جانە وبلىس اكىمدەرى وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ۇكىمەتكە ەكونوميكانى ساۋىقتىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانكپەن، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، ناقتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىرعانىن دا ەسكە سالدى.
«وسىعان وراي، وتكەن اپتادا ءۇش جىلعا ارنالعان ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى قابىلداندى. قۇجاتتا كورسەتىلگەن شارالار ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىندالۋى كەرەك. بۇل جۇمىسقا وبلىس اكىمدەرى بەلسەنە اتسالىسۋعا ءتيىس.
ناقتى ويلاستىرىلعان ۇسىنىستاردى ۇكىمەتكە ەنگىزۋگە رۇقسات بەرەمىن. الدىمىزدا تۇرعان باستى ماقساتتار: ەكونوميكانىڭ تۇراقتى، ساپالى ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت؛ ينفلياتسيانى تومەندەتىپ، حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ارقىلى تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋ قاجەت؛ جەكە سەكتوردى دامىتىپ، ءوندىرىستى جانداندىرۋ كەرەك؛ دايىن ءونىم ەكسپورتىن كوبەيتۋ قاجەت»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، مەملەكەتىمىزدىڭ الدىندا ءالى دە كوپتەگەن سىناق پايدا بولۋى مۇمكىن. قازىرگى تاڭدا الەمدەگى احۋال تۇراقتى ەمەس، كەلەشەگى بۇلىڭعىر دەۋگە بولادى. كەيبىر ەلدەردىڭ ەگەمەندىگى، جەرىنىڭ تۇتاستىعى ءالى تولىق شەشىلمەگەن، ءتىپتى، بۇل ماسەلە حالىقارالىق داۋلاردىڭ وزەكتى تاقىرىبىنا اينالدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بەدەلى السىرەپ كەتتى، جاھاندىق ەكونوميكا دا قۇبىلمالى كۇيدە.
«سوندىقتان ءبارىمىز ءبىر ۇلت بولىپ، قىراعىلىقتى ساقتاۋىمىز كەرەك، جاس ۇرپاققا قامقورلىق كورسەتىپ، دۇرىس تاربيە بەرۋىمىز قاجەت، ىشكى داۋلاردان اۋلاق بولىپ، ىنتىماق-بىرلىگىمىزدى نىعايتۋىمىز كەرەك. جالپى، بارىمىزگە ورتاق اسا ماڭىزدى مىندەت - ەل مۇددەسىنە ءتيىمدى قىزمەت ەتۋ.
قازاقستاننىڭ ەگەمەندىگى، دەربەستىگى، تاۋەلسىزدىگى - بارىنەن قىمبات. بۇل - ۇلتىمىزدىڭ الدىندا تۇرعان ەڭ بيىك ماقسات.
مەن ەل پرەزيدەنتى رەتىندە بۇل ماقساتتى ورىنداۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-جىگەرىمدى سالامىن»، -دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جيىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ، باتىس قازاقستان وبلىسى قاراتوبە اۋدانى قوسكول اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى ادىلەت مۇساعالي، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى قىزىلجار اۋدانى ۆاگۋلينو اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى يرينا شيشكينا، الماتى وبلىسى تالعار اۋدانى نۇرا اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى احمەت ورازبايەۆ، جامبىل وبلىسى جۋالى اۋدانى قاراساز اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى جانار نۇرمۇرات قىزى، اقتوبە وبلىسى مارتوك اۋدانى تاڭىربەرگەن اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى مەدەت بەكجانوۆ، قوستاناي وبلىسى قوستاناي اۋدانى ۆلاديمير اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى ءاليا ءجۇنىسوۆا، الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانى رايىمبەك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى ەرجاس توقتاسىنوۆ، اباي وبلىسى كوكپەكتى اۋدانى شۇعىلباي اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى نۇرلان نازارحانوۆ ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنتتە پرەزيدەنت كۆوتاسى بولمايتىنىن مالىمدەدى.