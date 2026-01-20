مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىزىلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسى باستالدى.
قۇرىلتايداعى تالقىلاۋعا تانىمال مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، ساياسي پارتيالاردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتوردىڭ، بيزنەس-قاۋىمداستىقتاردىڭ، ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتىڭ جانە وبلىستاردىڭ قوعامدىق كەڭەستەرىنىڭ وكىلدەرى كەلدى.
كەشە استانادا پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدى تەرەڭ جاڭعىرتۋ جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىك تارماعىن جۇيەلى تۇردە قايتا فورماتتاۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- ەرتەڭ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەن ەلىمىزدىڭ تاعدىرىنا قاتىستى بۇل ماسەلە بويىنشا ناقتى پىكىرلەرىمدى ايتامىن. ناقتىلاي ايتقاندا، ەلىمىزدىڭ ساپالىق تۇرعىدان مۇلدەم جاڭا ساياسي تۇرپاتى قالىپتاسىپ جاتىر. پارلامەنتتىك رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيانىڭ بىردەن بىرنەشە ءبولىمىن قايتا قاراۋ قاجەت بولادى. سوندىقتان اتا زاڭىمىزعا وسىعان دەيىن ەنگىزىلگەن وزگەرتۋلەردى ەسكەرسەك، جۇمىس توبى ۇسىنىپ وتىرعان تۇزەتۋلەر جوباسى قازاقستاننىڭ شىن مانىندە جاڭا كونستيتۋتسياسى تۋرالى ايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 19-قاڭتار كۇنى قۇرىلتاي مۇشەلەرى «الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ»، «ءبىلىم جانە عىلىم»، «ازاماتتىق قوعام»، «ەكونوميكالىق دامۋ» سەكتسيالارىنا قاتىسىپ، وسى سالالاردا قوردالانعان، جۇيەلى شەشىمىن تابۋعا ءتيىس ماسەلەلەردى تالقىعا سالدى.
سونداي-اق قۇرىلتايدىڭ بۇعان دەيىنگى جۇمىس وتىرىستارىندا ايتىلعان ۇسىنىستار دا پىسىقتالدى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 14- ناۋرىزدا بۋرابايدا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسى ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدا قوزعاعان نەگىزگى جايتتارمەن سىلتەمەگە ءوتىپ تانىسۋعا بولادى.