مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىرقاتار ەلشى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىرقاتار ەلشى تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن:
التاي يبراگيم ۇلى ابيبۋللايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سلوۆەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حورۆاتيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى داۋلەت قاسەكەن ۇلى باتىراشيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بوسنيا جانە گەرتسەگوۆيناداعى، چەرنوگورياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الجير حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى انۋاربەك سەرىك ۇلى احمەتوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋنيس رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.