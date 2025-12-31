21:16, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋىن قايدان كورۋگە بولادى
استانا. قازاقپارات – 31-جەلتوقساننان 1-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل ازاماتتارىنا ءداستۇرلى جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋ ءسوزىن سويلەيدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋى استانا ۋاقىتىمەن 23:48:34 تە Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جانە Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا كورسەتىلەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن Jibek Joly راديوسىنان دا تىكەلەي ەفيردە تىڭداۋعا بولادى.
سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە قوعامدىق ورىنداردا LED- ەكراندار ورناتىلىپ، كوپشىلىك جينالاتىن ورىنداردا دا پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىن تىڭداۋعا جانە كورۋگە مۇمكىندىك جاسالادى.