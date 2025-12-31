ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:16, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋىن قايدان كورۋگە بولادى

    استانا. قازاقپارات – 31-جەلتوقساننان 1-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل ازاماتتارىنا ءداستۇرلى جاڭاجىلدىق قۇتتىقتاۋ ءسوزىن سويلەيدى.

    ا
    Коллаж: Kazinform

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋى استانا ۋاقىتىمەن 23:48:34 تە Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جانە Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا كورسەتىلەدى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن Jibek Joly راديوسىنان دا تىكەلەي ەفيردە تىڭداۋعا بولادى.

    سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە قوعامدىق ورىنداردا LED- ەكراندار ورناتىلىپ، كوپشىلىك جينالاتىن ورىنداردا دا پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىن تىڭداۋعا جانە كورۋگە مۇمكىندىك جاسالادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار