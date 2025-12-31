ق ز
    23:48, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاڭا جىلدىق قۇتتىقتاۋى - تىكەلەي ەفير

    استانا. KAZINFORM - وسى ساتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن جاڭا جىل مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ جاتىر.

    ا
    Фото: Kazinform

    ق ر پرەزيدەنتىنىڭ قۇتتىقتاۋىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ Youtube-تەگى ارناسىمەن قاتار Jibek Joly راديوسىنان دا تىكەلەي ەفيردە تىڭداۋعا بولادى.

    سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە قوعامدىق ورىنداردا LED- ەكراندار ورناتىلىپ، كوپشىلىك جينالاتىن ورىنداردا دا پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىن تىڭداۋعا جانە كورۋگە مۇمكىندىك جاسالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
