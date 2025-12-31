23:48, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاڭا جىلدىق قۇتتىقتاۋى - تىكەلەي ەفير
استانا. KAZINFORM - وسى ساتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن جاڭا جىل مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ جاتىر.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ قۇتتىقتاۋىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ Youtube-تەگى ارناسىمەن قاتار Jibek Joly راديوسىنان دا تىكەلەي ەفيردە تىڭداۋعا بولادى.
سونداي-اق ەلدىڭ بارلىق وڭىرىندە قوعامدىق ورىنداردا LED- ەكراندار ورناتىلىپ، كوپشىلىك جينالاتىن ورىنداردا دا پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىن تىڭداۋعا جانە كورۋگە مۇمكىندىك جاسالدى.