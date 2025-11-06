ق ز
    مەملەكەت باسشىسىنا قازاقستاندىق ІТ ستارتاپتار تانىستىرىلدى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاشينگتونعا ساپارى اياسىندا حالىقارالىق نارىققا شىققان وتاندىق ІТ ستارتاپتاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلارمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتكە ەلىمىزدىڭ العاشقى «سىڭارءمۇيىز» ستارتاپى - Higgsfield AI جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن كينەماتوگرافيالىق ساپالى بەينەنى گەنەراتسيالاۋعا ارنالعان پلاتفورماسى، Deep Infra - ماشينالىق وقىتۋ مودەلدەرىن ورنالاستىرۋعا جانە ىسكە قوسۋعا ارنالعان قىزمەت، Valinor - بيوتەحنولوگيا سالاسىنداعى ستارتاپ، ARC Drones - اۆتونومدى درونداردى ازىرلەۋشى، سونداي-اق باسقا دا پەرسپەكتيۆتى جوبالار تانىستىرىلدى.

    стартапчи
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆقا Silkroad Innovations تەحنولوگيا حابىنىڭ قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. ول كرەمنيي القابىندا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ تالانتتى جاستارى مەن ستارتاپتارىنا قولداۋ كورسەتەدى.

    كەزدەسۋگە جالپى قۇنى 1,4 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 20-دان اسا ستارتاپ وكىلى قاتىستى. بۇل ۇلتتىق ІТ ەكوجۇيەسىنىڭ يننوۆاتسيالىق الەۋەتىن تانىتادى.

    Kassym-Jomart Tokayev in Washington
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسى جوعارى تەحنولوگيا سالاسىنداعى وتاندىق كومپانيالاردىڭ جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالاپ، الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندى تولىق سيفرلىق ەلگە اينالدىرۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەتتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

    - پرەزيدەنت رەتىندە بارشاڭىزدى قولدايمىن. جۇمىستارىڭىز ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن وتە قاجەت. سيفرلاندىرۋ مەن HighTech مەملەكەتىمىزدىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى سانالادى. مەن بۇل تۋرالى جولداۋىمدا ايتتىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    Мемлекет басшысына қазақстандық ІТ стартаптар таныстырылды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.

    سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
