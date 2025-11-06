مەملەكەت باسشىسىنا قازاقستاندىق ІТ ستارتاپتار تانىستىرىلدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاشينگتونعا ساپارى اياسىندا حالىقارالىق نارىققا شىققان وتاندىق ІТ ستارتاپتاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلارمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە ەلىمىزدىڭ العاشقى «سىڭارءمۇيىز» ستارتاپى - Higgsfield AI جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن كينەماتوگرافيالىق ساپالى بەينەنى گەنەراتسيالاۋعا ارنالعان پلاتفورماسى، Deep Infra - ماشينالىق وقىتۋ مودەلدەرىن ورنالاستىرۋعا جانە ىسكە قوسۋعا ارنالعان قىزمەت، Valinor - بيوتەحنولوگيا سالاسىنداعى ستارتاپ، ARC Drones - اۆتونومدى درونداردى ازىرلەۋشى، سونداي-اق باسقا دا پەرسپەكتيۆتى جوبالار تانىستىرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا Silkroad Innovations تەحنولوگيا حابىنىڭ قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. ول كرەمنيي القابىندا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ تالانتتى جاستارى مەن ستارتاپتارىنا قولداۋ كورسەتەدى.
كەزدەسۋگە جالپى قۇنى 1,4 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 20-دان اسا ستارتاپ وكىلى قاتىستى. بۇل ۇلتتىق ІТ ەكوجۇيەسىنىڭ يننوۆاتسيالىق الەۋەتىن تانىتادى.
مەملەكەت باسشىسى جوعارى تەحنولوگيا سالاسىنداعى وتاندىق كومپانيالاردىڭ جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالاپ، الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندى تولىق سيفرلىق ەلگە اينالدىرۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەتتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنت رەتىندە بارشاڭىزدى قولدايمىن. جۇمىستارىڭىز ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن وتە قاجەت. سيفرلاندىرۋ مەن HighTech مەملەكەتىمىزدىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى سانالادى. مەن بۇل تۋرالى جولداۋىمدا ايتتىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.