مەملەكەت باسشىسى يزرايلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يزرايلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گيدەون سااردى قابىلدادى، دەپ ابارلادى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، گيدەون سااردىڭ ساپارى يزرايلدىڭ قازاقستانمەن كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستايدى.
كەزدەسۋدە ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىقپالداستىقتى جانداندىرۋعا، جاساندى ينتەللەكت، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ، سونداي-اق باسقا سالالارداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باسا ءمان بەرىلدى.
پرەزيدەنت گيدەون سااردىڭ استاناعا ساپارى اياسىندا قازاقستان-يزرايل بيزنەس فورۋمىن وتكىزۋدى قولداپ، ونىڭ قورىتىندىسى ەكى ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىگىن كەڭەيتۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ءيزرايلدىڭ قازاقستانمەن مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋعا جانە ءوزارا بايلانىستاردى جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
گيدەون ساار قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەگەن شەشىمى رەتىندە باعالادى. بۇل تۇراقتىلىقتى، بەيبىتشىلىكتى جانە حالىقارالىق ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
يزرايل سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسشىسى قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالارعا جوعارى باعا بەرىپ، اتالعان باستامالاردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋعا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگقا حالىقارالىق حولوكوست قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي جەدەلحات جولدادى.