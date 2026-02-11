ق ز
    مەملەكەت باسشىسى يران پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسۋد پەزەشكياندى يراننىڭ ءتول مەرەكەسى - يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسۋد پەزەشكياننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال يران حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيدى قۇتتىقتادى.

