مەملەكەت باسشىسى يندونەزيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرابوۆو سۋبيانتونى يندونەزيا رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەن استانا جانە دجاكارتا اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ورتاق قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن سەنىمدى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايمىن. وسى ورايدا، وزىڭىزبەن بىرلەسىپ، ەكى ەلدىڭ دوستىق قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى دامىتا تۇسۋگە بار كۇش-جىگەرىمدى جۇمىلدىرۋعا دايىن ەكەنىمدى مالىمدەيمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يندونەزيا پرەزيدەنتىنىڭ سىندارلى ساياساتى مەن كوشباسشىلىق قاسيەتتەرىنىڭ ارقاسىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسى الداعى ۋاقىتتا دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان ەدى.