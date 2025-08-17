ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:17, 17 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى يندونەزيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرابوۆو سۋبيانتونى يندونەزيا رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Индонезия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    - مەن استانا جانە دجاكارتا اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ورتاق قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن سەنىمدى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايمىن. وسى ورايدا، وزىڭىزبەن بىرلەسىپ، ەكى ەلدىڭ دوستىق قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى دامىتا تۇسۋگە بار كۇش-جىگەرىمدى جۇمىلدىرۋعا دايىن ەكەنىمدى مالىمدەيمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ يندونەزيا پرەزيدەنتىنىڭ سىندارلى ساياساتى مەن كوشباسشىلىق قاسيەتتەرىنىڭ ارقاسىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسى الداعى ۋاقىتتا دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار