مەملەكەت باسشىسى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا رەزيدەنتسياسىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى ميحايل شايدوروۆ پەن ونىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سالتاناتتى ءىس-شارادا سويلەگەن سوزىندە قازاقستان ءۇشىن بۇل وليمپيادانىڭ ورنى ەرەكشە ەكەنىن ايتتى.
- وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆ تاماشا ونەر كورسەتتى. مانەرلەپ سىرعاناۋدان التىن مەدالعا يە بولىپ، كوك تۋىمىزدى وليمپ شىڭىنا كوتەردى. سوندىقتان ميحايلعا العىسىمدى ءبىلدىرىپ، قۇتتى بولسىن دەگىم كەلەدى. اقوردادا جينالىپ وتىرعان ادامدارعا، ەڭ الدىمەن، ميحايلدىڭ اكەسى مەن جەڭىمپازدىڭ باپكەرىنە ريزاشىلىعىمدى ايتامىن. بارشاڭىزدى تاعى دا شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! سىزدەر قاجىرلى جانە تاباندى ەڭبەكتىڭ ارقاسىندا ميحايلدى مىقتى سپورتشى، ناعىز دارىن يەسى رەتىندە بۇكىل الەمگە پاش ەتتىڭىزدەر. حالقىمىز ميحايلدى ماقتان تۇتادى، ال جاس بۋىن ودان ۇلگى الادى. وليمپيادا جەڭىمپازى بولۋ - بيىك ماقسات جولىندا كەز كەلگەن قيىندىقتى جەڭۋ، ياعني، ۇزاق ءارى كۇردەلى جولعا دايىن بولۋ دەگەن ءسوز. تەمىردەي تارتىپپەن كۇن سايىن تىنىمسىز جۇمىس ىستەگەن ادام عانا زور تابىسقا جەتەرى انىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل شايدوروۆتىڭ جەڭىسى ەلىمىز ءۇشىن تەڭدەسى جوق جەتىستىك سانالاتىنىنا نازار اۋداردى.
- بىرىنشىدەن، بۇل - كوپتەن كۇتكەن، ياعني، 32 جىلدان كەيىن قول جەتكىزگەن تاريحي جۇلدە. ەكىنشىدەن، بۇل - مانەرلەپ سىرعاناۋدان ەل قورجىنىنا تۇسكەن العاشقى وليمپيادا التىنى. ۇشىنشىدەن، كۇللى الەم ەلىمىزدە ايگىلى سپورتشى دەنيس تەننىڭ جولىن جالعاستىراتىن دارىندى جاستاردىڭ بار ەكەنىنە كۋا بولدى. ميحايل شايدوروۆتىڭ وليمپيادادا كورسەتكەن كەرەمەت ونەرى، ءسوزسىز، تاريحي جەتىستىك، ناعىز تريۋمف. كورتينا د’امپەتستسو مۇز ايدىنىندا وتانداسىمىزدىڭ جۇلدىزى جارقىرادى. بۇل - وليمپيادا چەمپيونىنىڭ ءوزىن-ءوزى شىڭداپ، ءوز كۇشىنە سەنگەنىنىڭ، مانەرلەپ سىرعاناۋ سياقتى اسا قيىن سپورت تۇرىنە دەگەن ەرەكشە ماحابباتىنىڭ جەمىسى، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت وليمپيادا چەمپيونىنىڭ اكەسى ءارى العاشقى باپكەرى ستانيسلاۆ شايدوروۆتىڭ ەڭبەگىنە ايرىقشا توقتالدى
- ستانيسلاۆ الەكساندروۆيچ - مانەرلەپ سىرعاناۋدان قازاقستاننىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى. اكەسى، تۇڭعىش باپكەرى رەتىندە ميحايلدىڭ مۇز ايدىنىنداعى العاشقى قادامىن جاساۋعا كومەكتەسىپ، ءومىردىڭ ەڭ قيىن ساتتەرىندە ءاردايىم ۇلىنىڭ جانىندا بولعان ادام. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوك تۋىن الەمنىڭ باستى سپورت ارەناسىندا بيىك جەلبىرەتكەن وسىنداي ۇلدى، وتانشىل ازاماتتى تاربيەلەگەنىڭىز ءۇشىن سىزگە شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن. ءباسپاسوز بەتىندەگى سۇحباتىڭىزدى وقىپ شىقتىم. ميحايلدان مەيىرىمىڭىزدى اياماي، تالانتتى پەرزەنتىڭىزدىڭ سپورتتاعى ەرەكشە ميسسياسىنا تيتتەي دە كۇمان كەلتىرمەي، اكەلىك پارىزىڭىزدى ادال ءارى لايىقتى اتقاردىڭىز. بيىك شىڭعا اپارار بۇرالاڭ جولدان بىرگە وتتىڭىزدەر. ەندى سول تابان اقى، ماڭداي تەردىڭ جەمىسىن كورىپ، قۇرمەت پەن قوشەمەتكە بولەنىپ جاتسىزدار. بۇگىندە حالقىمىز سىزدەردى ارداق تۇتادى. وتانشىلدىقتىڭ ناعىز ۇلگىسىن كورسەتكەندەرىڭىز ءۇشىن ەلىمىز سىزدەرگە ريزاشىلىعىن بىلدىرەدى. جۇرتشىلىقتىڭ العاۋسىز العىسى مەن قۇرمەتىنە مەن دە قوسىلامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.