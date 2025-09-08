مەملەكەت باسشىسى: وزىق ويلى ۇلت بولۋ ءۇشىن جاعىمسىز ادەتتەن تۇبەگەيلى ارىلۋىمىز كەرەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداسى مەملەكەتتىڭ مىزعىماس تۇعىرى ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- قوعامدا وسى قاعيدانى تۇبەگەيلى ورنىقتىرۋ ءۇشىن بارلىق قۇزىرلى ورگاندار اراسىندا ورتاق كوزقاراس پەن ورتاق ۇستانىم بولۋعا ءتيىس. بۇل - ەڭ الدىمەن، ەشقانداي قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول بەرمەۋ قاعيداسى، ياعني كەز كەلگەن زاڭسىزدىققا قارسى تۇرۋ دەگەن ۇستانىم. سوندىقتان مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وسى باعىتتاعى جۇمىسىن بارىنشا قولداۋ قاجەت. سوندا عانا ەلىمىزدە قۇقىق بۇزۋشىلىققا، وزبىرلىق پەن زورلىق-زومبىلىققا قارسى سانا-سەزىم قالىپتاسادى، قوعامعا جات كەز كەلگەن ارەكەتكە توزبەۋشىلىك پايدا بولادى. اشىعىن ايتۋىمىز كەرەك،قازىرگى تاڭدا ادامداردا دورەكى سويلەپ، ءبىر-بىرىنە ەرەگىسىپ، جاعا جىرتىساتىن ادەت بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.
مەملەكەت باسشىسى ءمالىم ەتكەندەي، كەلەڭسىز وقيعالار اسىرەسە، قوعامدىق ورىنداردا، جول بويىندا ءجيى بولادى.
- وكىنىشكە قاراي، سولاردىڭ ىشىندە ايقاي-شۋ شىعاراتىن، بالاعات سوزدەر ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن ايەلدەر دە بار. بۇل - مادەنيەتتى، وركەنيەتتى قوعامعا جاراسپايتىن قىلىق، ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق قوعامداستىقتاعى بەدەلىنە زيان كەلتىرەتىن قۇبىلىس. وزىق ويلى ۇلت بولۋ ءۇشىن مۇنداي جاعىمسىز ادەتتەن تۇبەگەيلى ارىلۋىمىز كەرەك، - دەپ ناقتىلادى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى وبلىس اكىمدەرىنىڭ قاراجاتتى ءتيىمسىز جوبالارعا شاشۋدان ارىگە بارمايتىنىن سىنعا الدى.