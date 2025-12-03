مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اۆياحابتاردى دامىتۋ كولىك-تاسىمال سالاسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا توقتالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كۇللى الەم ەلدەرى ترانزيتتىك مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىر. حالىقارالىق باسەكەلەستىك كۇشەيە ءتۇستى. قازىر قازاقستان ارقىلى جونەلتىلەتىن جۇك، نەگىزىنەن، اۆتوموبيل جانە تەمىرجول ارقىلى تاسىمالدانادى. ءبىراق ساراپشىلار جىل وتكەن سايىن اۋە جولدارى ارقىلى وتەتىن جۇك تاسىمالى، ياعني «air cargo» - نىڭ ۇلەسى ارتا تۇسەدى دەگەن بولجام جاساۋدا. 2040 -جىلعا قاراي اۋە جۇكتەرىنىڭ 20 پايىزى «ازيا - ەۋروپا» باعىتىنا تيەسىلى بولماق. ەلىمىز تەمىرجولدى، اۆتوكولىك جولىن جانە اۋە تاسىمالىن قامتيتىن ءمۋلتيمودالدى لوگيستيكا جۇيەسىن قالىپتاستىرۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ گەوگرافيالىق ارتىقشىلىقتارىن ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى
- ەلىمىز ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى نەگىزگى اۋە جولدارىنىڭ تۇيىسكەن تۇسىندا ورنالاسقان. ءبىز وسى ەرەكشەلىگىمىزدى بارىنشا ءتيىمدى ءارى ۇتىمدى پايدالانۋىمىز كەرەك. ورتالىق ازيا جانە وڭتۇستىك كاۆكاز ايماعىندا ترانزيتتىك جۇك تاسىمالىنا بايلانىستى باسەكە كۇشەيىپ بارادى. سونداي-اق كولىك-لوگيستيكا سالاسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋعا قاتىستى تالاس قىزا ءتۇستى. ءبىز دە باتىل ءارى ءتيىمدى شەشىمدەر قابىلداۋىمىز كەرەك. ايتپەسە قولدا تۇرعان مۇمكىندىك پەن ارتىقشىلىقتان ايىرىلىپ قالۋىمىز مۇمكىن، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن قاسىم- جومارت توقايەۆ پالەستينا مەملەكەتىنىڭ جوعارى سۋدياسى، پرەزيدەنتتىڭ ءدىن ىستەرى جونىندەگى كەڭەسشىسى ماحمۇد ءال-حابباشتى قابىلداعانىن جازعانبىز. مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ پالەستينا مەملەكەتتىلىگىن قولداۋ ۇستانىمىن راستادى.