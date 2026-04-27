مەملەكەت باسشىسى وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سيريل رامافوسا مەن ونىڭ وتانداستارىن وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - بوستاندىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت و ا ر قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ءداستۇرلى دوستىق پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سيريل رامافوسانىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال وڭتۇستىك افريكا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول ۆيللەم-الەكساندردى نيدەرلاندتىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.