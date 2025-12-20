ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:31, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا -جاپونيا» بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن قاتار ءىس- شاراعا جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچي، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    «Орталық Азия - Жапония» бизнес форумына
    Фото: Ақорда

    جيىن اياسىندا «جاسىل دامۋ جانە ورنىقتىلىق»، «سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن ءوزارا بايلانىس»، «قارجى، ادام رەسۋرستارى جانە بيزنەسكە ارنالعان الەۋمەتتىك جۇيەنى دامىتۋ» سەكىلدى تاقىرىپتىق سەسسيالار ۇيىمداستىرىلدى.

    سونداي-اق ورتالىق ازيا مەن جاپونيانىڭ ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرى كەزدەسۋلەر وتكىزدى.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسمي ساپارى جانە «ورتالىق ازيا - جاپونيا» بيزنەس فورۋمىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق تاراپ پەن جاپون بيزنەس قۇرىلىمدارى اراسىندا جالپى قۇنى 3,72 ميلليارد دوللار بولاتىن 60-تان استام قۇجاتقا قول قويىلدى.

    Жапония
    Фото: Ақорда
    ЦА-Япония
    Фото: Akorda
    «Орталық Азия - Жапония» бизнес форумына
    Фото: Ақорда

     

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    سوڭعى جاڭالىقتار