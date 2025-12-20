مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا -جاپونيا» بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن قاتار ءىس- شاراعا جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچي، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىن اياسىندا «جاسىل دامۋ جانە ورنىقتىلىق»، «سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن ءوزارا بايلانىس»، «قارجى، ادام رەسۋرستارى جانە بيزنەسكە ارنالعان الەۋمەتتىك جۇيەنى دامىتۋ» سەكىلدى تاقىرىپتىق سەسسيالار ۇيىمداستىرىلدى.
سونداي-اق ورتالىق ازيا مەن جاپونيانىڭ ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرى كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسمي ساپارى جانە «ورتالىق ازيا - جاپونيا» بيزنەس فورۋمىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق تاراپ پەن جاپون بيزنەس قۇرىلىمدارى اراسىندا جالپى قۇنى 3,72 ميلليارد دوللار بولاتىن 60-تان استام قۇجاتقا قول قويىلدى.