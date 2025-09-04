مەملەكەت باسشىسى پورتۋگاليا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ليسسابون ورتالىعىنداعى اپاتقا قاتىستى پورتۋگاليا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ليسسابون ورتالىعىنداعى اپات سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا جانە جاراقات الۋىنا بايلانىستى پرەزيدەنت مارسەلۋ نۋنۋ دۋارتە رەبەلۋ دە سوۋزا مەن بارشا پورتۋگال حالقىنا كوڭىل ايتتى. قازاقستان پرەزيدەنتى باقيلىق بولعانداردىڭ تۋىستارىن سابىرعا شاقىرىپ، زارداپ شەككەندەردىڭ تەز ارادا ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن جەتكىزگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، پورتۋگاليا بيلىگى كوپتەگەن ادام قازا تاۋىپ، جاراقات العان «گلوريا» فۋنيكۋلەرىندەگى اپاتقا بايلانىستى ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالاعان بولاتىن.
3- قىركۇيەكتە ليسسابونداعى تۋريستەر اراسىندا تانىمال «گلوريا» فۋنيكۋلەرى رەلستەن شىعىپ كەتكەن ەدى. اپاتتان 15 ادام مەرت بولىپ، 18 ادام جاراقات الدى، سونىڭ ىشىندە بەسەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.