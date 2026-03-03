مەملەكەت باسشىسى ومان سۇلتانى حايسام بەن تاريق ءال سايدپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ومان سۇلتانى سۇلتان حايسام بەن تاريق ءال سايدپەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلاپ، وسىناۋ قيىن ساتتە باۋىرلاس ومان حالقىنا تىلەكتەس ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت يرانعا قارسى سوعىسقا قاتىسپاعان شىعاناقتاعى ەلدەردىڭ ازاماتتىق نىساندارىنا اۋەدەن شابۋىلداۋعا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ جاعدايدى ۋشىقتىرماي، تاراپتاردى ديالوگ پەن ديپلوماتيا ارقىلى قاقتىعىستى شەشۋ جولدارىن ىزدەۋگە شاقىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل رەتتە پرەزيدەنت ايماقتاعى بىتىمگەرلىك ارەكەتتەرگە بەلسەنە اتسالىساتىن ەل رەتىندە وماننىڭ حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى جوعارى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ازاماتتارىن قاقتىعىس ايماعىنان ومان ارقىلى ەۆاكۋاتسيالاۋ ماسەلەسىنە تىكەلەي ارالاسقانى ءۇشىن سۇلتان حايسام بەن تاريق ءال سايدقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە حايسام بەن تاريق ءال سايد قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شىنايى قولداۋىنا العىس ايتىپ، قاسيەتتى رامازان ايىندا قازاقستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ومان سۇلتانىن جىل سوڭىنا دەيىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىراتىنىن تاعى دا راستادى. بۇل ساپار ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزعا يە بولماق.
سۇلتان حايسام بەن تاريق ءال سايد الەمدىك قوعامداستىقتا بەدەلى زور مەملەكەتتىڭ باسشىسى شاقىرۋىن ىقىلاسپەن قابىل الاتىنىن مالىمدەدى.
