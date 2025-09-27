ق ز
    مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن بارشا تۇرىكمەن حالقىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедов пен барша түрікмен халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنى جوعارى ەكەنىن اتاپ وتكەن.

    سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا مازمۇنى بايىي تۇسكەن ىقپالداستىقتىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنا جانە قوس حالىقتىڭ مۇددەسىنە تولىق ساي كەلەتىنىنە توقتالعان.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ سان قىرلى مەملەكەتارالىق بايلانىستى جان-جاقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستاپ، سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىنىڭ يگىلىگى مەن ءوسىپ-وركەندەۋى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت تۇرىكمەنستانمەن ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋ جونىندەگى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويعان ەدى.

