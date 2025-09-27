مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن بارشا تۇرىكمەن حالقىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنى جوعارى ەكەنىن اتاپ وتكەن.
سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا مازمۇنى بايىي تۇسكەن ىقپالداستىقتىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنا جانە قوس حالىقتىڭ مۇددەسىنە تولىق ساي كەلەتىنىنە توقتالعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سان قىرلى مەملەكەتارالىق بايلانىستى جان-جاقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستاپ، سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىنىڭ يگىلىگى مەن ءوسىپ-وركەندەۋى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت تۇرىكمەنستانمەن ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋ جونىندەگى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭعا قول قويعان ەدى.