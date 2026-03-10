مەملەكەت باسشىسى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا تۇركىستان وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
نۇرالحان كوشەروۆتىڭ ايتۋىنشا، ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمى 113,9 پايىزدى قۇرادى. مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىق تۇسىمدەرى 1 تريلليون تەڭگەگە ءوستى. 2025 -جىلى ايماققا 1,7 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا، سونىڭ ىشىندە 1,4 تريلليون تەڭگە جەكە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى 1,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
پرەزيدەنتكە بىلتىر جالپى قۇنى 340 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 58 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە قوسىلىپ، 8 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلعانى ايتىلدى.
بۇگىندە وبلىستا 21 يندۋستريالدىق ايماق جۇمىس ىستەيدى. «Turan» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا 26 جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا، ولاردىڭ قۇنى - 315 ميلليارد تەڭگە.
اۋىل شارۋاشىلىعىندا ماقتا-توقىما، جۇگەرى جانە ەت وندىرىسى كلاستەرلەرى دامىپ كەلەدى. بۇل جوبالار تولىعىمەن ىسكە قوسىلعاندا 2027 -جىلعا قاراي اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ كولەمى قوسىمشا 479,5 ميلليارد تەڭگەگە ارتادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
— پرەزيدەنتكە سوڭعى ءۇش جىلدا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار سانى ەكى ەسەگە قىسقارعانى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. ەڭبەكپەن قامتۋ شارالارىنا 148 مىڭ ادام تارتىلىپ، جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 4,6 پايىزدى قۇرادى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
وبلىس اكىمى ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت نىساندارىن سالۋ، جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، گازداندىرۋ جانە ەلدى مەكەندەردى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ سالالارىندا اتقارىلعان جۇمىستارعا توقتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ينۆەستيتسيا تارتۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ءوندىرىستى وركەندەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرۋدى تاپسىردى. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانى قابىلداپ، وتاندىق فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىن وركەندەتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.