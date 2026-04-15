مەملەكەت باسشىسى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلمازبەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە العاش رەت ساپارمەن كەلگەن دجيەۆدەت يىلمازعا ءىلتيپات بىلدىرە وتىرىپ، باۋىرلاس تۇركيا قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى ەكەنىنە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- باۋىرلاستىعىمىز ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن. ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناعان 35 جىلعا جۋىق ۋاقىت ىشىندە ءبىز كوپتەگەن بيىك بەلەستى باعىندىردىق. قارىم-قاتىناسىمىز جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتىر. ارامىزدا ەشقانداي تۇيتكىل جوق. 14-مامىردا پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعان ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى. ساپار اياسىندا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزەمىز. جاڭا كەلىسىمدەرگە قول قويامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن استانادا قازاقستان پرەمەر- ءمينيسترى جانە تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتىنىڭ تەڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيا قورىتىندىسى ەكى ەلدىڭ سان قىرلى ارىپتەستىگىن ودان ءارى جانداندىرا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
دجيەۆدەت يىلماز قازاق ەلىندە كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەت ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتتى. سونداي-اق پرەزيدەنت رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ سالەمى مەن ىستىق ىقىلاسىن جەتكىزىپ، تۇركيا كوشباسشىسى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىنا جانە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستانداعى بەيرەسمي سامميتىنە ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
- جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا جاڭا عانا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مىرزامەن بىرگە ۇكىمەتارالىق ساۋدا- ەكونوميكالىق كوميسسياسىنىڭ 14-وتىرىسىن وتكىزدىك. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءتۇرلى سالاداعى ناقتى شارالاردى ىسكە اسىراتىن بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارىنا قول قويىلدى. بۇل قۇجات الداعى كەزەڭگە ارنالعان ساۋدا- ەكونوميكالىق ىقپالداستىعىمىزدىڭ جول كارتاسىنا اينالادى، - دەدى تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى.
دجيەۆدەت يىلماز جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ بويىنشا جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستاننىڭ ءوسىپ- وركەندەۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى وسى تاريحي ساتتە باۋىرلاس تۇرىك حالقىنىڭ قولداۋىن سەزىنگەنىن، تۇركيادان كەلگەن بايقاۋشىلار رەفەرەندۋمعا ەرەكشە اتسالىسقانىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق، مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. سونىڭ ىشىندە وڭدەۋ ونەركاسىبى، ينفراقۇرىلىم، ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا، اگروونەركاسىپ كەشەنى، ءبىلىم جانە تۋريزم سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلدى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دجيەۆدەت يىلماز حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر، تاياۋ شىعىستاعى كۇردەلى احۋال جونىندە پىكىر الماستى.
مەملەكەت باسشىسى تۇركيانىڭ ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولىن جوعارى باعالاپ، الداعى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنا قاتىساتىنىن راستادى.
