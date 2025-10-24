مەملەكەت باسشىسى تۇراقتىلىق پەن تىنىشتىقتىڭ قادىرىن ءبىلۋ كەرەكتىگىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ءوتىپ جاتقان سالتاناتتى جيىندا مەملەكەت باسشىسى تۇراقتىلىق پەن تىنىشتىقتىڭ ءقادىرىن ءبىلۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- قازاقستانىمىز ادىلەتتى، قاۋىپسىز، تازا، كۇشتى ەل بولۋى كەرەك. بۇل - جالپىۇلتتىق ستراتەگيالىق ماقساتىمىز، بارشا ازاماتقا ورتاق مىندەت، قاستەرلى پارىز. وزىق ەل بولۋ ءۇشىن ءبىز ءالى تالاي بەلەستى باعىندىرۋىمىز كەرەك.
تۇراقتىلىق پەن تىنىشتىقتىڭ ءقادىرىن ءبىلۋ قاجەت. اسىرەسە، مۇنى جاستارىمىزعا دۇرىس ءتۇسىندىرىپ، ولارعا باعدار كورسەتكەن ءجون. ەلىمىزدىڭ ەرتەڭى - وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ قولىندا. سوندىقتان جاستارىمىزدى ەڭ الدىمەن ادال ازامات ەتىپ تاربيەلەۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ پايىمىنشا، ادال ازامات دەگەنىمىز - ەلىن، جەرىن سىيلايتىن، زاڭعا باعىناتىن، بىلىمگە ۇمتىلاتىن، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى قولدايتىن جانە ەل بىرلىگىن نىعايتۋعا ۇلەس قوساتىن ازامات.
- ەلىمىزدىڭ وزىق بولۋى وسىنداي وتانشىل، ءتارتىپتى، ءبىلىمدى، مادەنيەتتى، بەلسەندى جانە ويى ۇشقىر جاستارعا تىكەلەي بايلانىستى. ءوز قابىلەتىنە سەنەتىن، كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ەتى ءتىرى، ەڭبەكقور ادامنىڭ ەشكىمگە تاۋەلدى بولمايتىنىن جاس ۇرپاق ۇعىنىپ ءوسۋى قاجەت. ءار ازاماتىمىز ءوز ىسىنە تياناقتى، ۇقىپتى جانە جيناقى بولسا، تۇتاس مەملەكەت تە تابىستى بولماق.
ءبىز باسەكەگە قابىلەتتى ۇلت بولۋىمىز كەرەك. بۇل - ەڭ الدىمەن، ۇلتىمىزدىڭ ساپاسى، ياعني ازاماتتارىمىز زاماناۋي، وزىق ويلى، جاسامپاز بولۋى قاجەت دەگەن ءسوز. قازىرگى اسا كۇردەلى، قۇبىلمالى جانە قاراما- قايشىلىققا تولى زاماندا وزىق ەل بولۋ وڭاي شارۋا ەمەس. سول سەبەپتى ءبىز باتىل شەشىمدەر قابىلداپ، نىق سەنىممەن جارقىن بولاشاققا قاراي جۇرەمىز. سوندا عانا وسى ۋاقىت حالقىمىزدىڭ سانا- سەزىمىندە ۇلى بەتبۇرىس جاساعان تاريحي كەزەڭ بولىپ قالارى انىق. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازىرگى الماعايىپ زاماندا ساليقالى ديپلوماتيا داستۇرىنە نەگىزدەلگەن سىرتقى ساياساتتى ۇستانۋ ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ قولعا العان رەفورمالاردىڭ تۇپكى ماقساتى - قازاقستاندى جاڭا جاعدايعا بەيىمدەۋ، سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىگىن نىعايتىپ، باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋ. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە مەن جەرىمىزدىڭ تۇتاستىعىن، ەلىمىزدىڭ دەربەستىگىن جانە ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋىم كەرەك. بۇل - مەنىڭ ازاماتتىق بورىشىم.
ءقازىر الەم تۇبەگەيلى جاڭا تاريحي كەزەڭگە قادام باستى. ءبارىڭىز دە مۇنى كورىپ-ءبىلىپ وتىرسىزدار. ءبىر جاعىنان، قاقتىعىستار مەن سوعىستار ازايماي تۇر، باسقا جاعىنان، جوعارى تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت تەز دامۋدا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ول وسىنداي كۇردەلى جاعدايدا ەلىمىز دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەنىن ەسكە سالدى.
- بارشا ەلمەن دوستىق قاتىناس ورناتىپ، مەملەكەتىمىزدى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە تانىتتىق. سونىڭ ارقاسىندا ەنەرگەتيكا، كولىك، لوگيستيكا، اقپاراتتىق تەحنولوگيا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا سالالارعا قوماقتى ينۆەستيتسيا تارتىپ جاتىرمىز.
قازىرگى الماعايىپ زاماندا ساليقالى ديپلوماتيا داستۇرىنە نەگىزدەلگەن سىرتقى ساياساتتى ۇستانۋ ايرىقشا ماڭىزدى. ءبىز مەملەكەتتەردىڭ ءبارى ءوزارا ءتىل تابىسىپ، ورتاق مامىلەگە كەلە بىلگەنى ءجون دەپ سانايمىز. ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەتتى نىعايتىپ، ارىپتەستىك قارىم- قاتىناستى دامىتۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جاقىندا الماتىدا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعى اشىلدى. پرەزيدەنت مۇنى زور جەتىستىك دەپ ايتۋعا بولاتىنىن العا تارتتى.
- مەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سەسسياسىندا نەگىزگى حالىقارالىق ماسەلەلەرگە باسا نازار اۋداردىم، ءبىرقاتار ۇسىنىس ايتتىم. الەمدە بارلىق ەلدىڭ مۇددەسى ەسكەرىلەتىن ءادىل حالىقارالىق قاتىناستار جۇيەسىن ورناتۋ كەرەك. قازاقستان دۇنيە ءجۇزى قاۋىمداستىعىنىڭ جاۋاپتى ءارى ىقپالدى مۇشەسى رەتىندە الداعى ۋاقىتتا دا تەڭگەرىمدى ءارى سىندارلى سىرتقى ساياسات جۇرگىزەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسى كۇشتى پرەزيدەنتتىك بيلىككە ارقا سۇيەگەن مەملەكەت بولىپ قالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.