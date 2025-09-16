ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:27, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى قوسشى قالاسىن تابيعي گازعا قوسۋ راسىمىنە قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - ەلدى مەكەندەگى گاز رەتتەۋ نىسانىنىڭ العاشقى كەشەنى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в Косшы
    Фото: Акорда

    ۇزىندىعى 409 شاقىرىم بولاتىن ماگيسترالدى جەلى ارقىلى ساعاتىنا 32800 تەكشە مەتر كوگىلدىر وتىن تاسىمالدانادى. جوبانىڭ جالپى قۇنى - 11,4 ميلليارد تەڭگە.

    Мемлекет басшысы телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2021 -جىلى 27 -شىلدە كۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قوسشىعا وبلىستىق ماڭىزى بار قالا مارتەبەسى بەرىلگەن بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ 2050 -جىلعا دەيىنگى باس جوسپارىمەن تانىستى.

    مەملەكەت باسشىسى اقمولا وبلىسىنىڭ زەرەندى اۋدانىندا ايماق شارۋالارىمەن ەگىن جيناۋ ناۋقانىنا ارنالعان كەڭەس وتكىزدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
