18:27, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى قوسشى قالاسىن تابيعي گازعا قوسۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ەلدى مەكەندەگى گاز رەتتەۋ نىسانىنىڭ العاشقى كەشەنى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۇزىندىعى 409 شاقىرىم بولاتىن ماگيسترالدى جەلى ارقىلى ساعاتىنا 32800 تەكشە مەتر كوگىلدىر وتىن تاسىمالدانادى. جوبانىڭ جالپى قۇنى - 11,4 ميلليارد تەڭگە.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2021 -جىلى 27 -شىلدە كۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قوسشىعا وبلىستىق ماڭىزى بار قالا مارتەبەسى بەرىلگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ 2050 -جىلعا دەيىنگى باس جوسپارىمەن تانىستى.
مەملەكەت باسشىسى اقمولا وبلىسىنىڭ زەرەندى اۋدانىندا ايماق شارۋالارىمەن ەگىن جيناۋ ناۋقانىنا ارنالعان كەڭەس وتكىزدى.