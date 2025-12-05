17:12, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى تايلاند كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحا ۆاچيرالونگكورندى تايلاند كورولدىگىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت استانا مەن بانگكوك اراسىنداعى دوستىققا، ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قاتىناستاردىڭ تۇعىرى بيىك، الەۋەتى مول ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ سان قىرلى ىقپالداستىعى قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا بەكي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جابايحان ابدىلديننىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.