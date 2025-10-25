18:31, 25 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى تايلاند كورولىنە كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تايلاند كورولىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پاتشايىم-انا سيريكيتتىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كورول ماحا ۆاچيرالونگكورن مەن بارشا تايلاند حالقىنا كوڭىل ايتتى.
ايتا كەتەيىك، تايلاند كورولى ماحا ۆاچيرالونگكورننىڭ اناسى، بۇرىنعى پاتشايىم سيريكيت 93 جاسىندا قايتىس بولدى.
ول 60 جىلدان استام ۋاقىت بويى بۇرىنعى مونارح پحۋميپون ادۋليادەتتىڭ ايەلى بولدى.