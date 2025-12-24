ق ز
    11:57, 24 - جەلتوقسان 2025

    مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردا نىساندارىن ارالاۋ كەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ Tausogar زاۋىتىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Глава государства посетил завод Tausogar
    №1 يندۋستريالدىق پاركتە ورنالاسقان كاسىپورىن قۇرىلىس سالاسىن زاماناۋي جۇك كوتەرگىش ماشينالارمەن جانە مەحانيزمدەرمەن قامتاماسىز ەتەدى.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    پرەزيدەنت ەلدەگى ءىرى قۇرىلىس كومپانيالارىنا قاجەتتى مۇنارا كراندارى مەن ەسكالاتورلار وندىرىسىمەن تانىستى.

    قازىر Tausogar زاۋىتىندا جوعارى بىلىكتى 44 مامان ەڭبەك ەتەدى. ءوندىرىس ورنى جىلىنا 200 ليفت، 70 ەسكالاتور جانە 70 مۇنارا كرانىن شىعارا الادى.

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    مەملەكەت باسشىسى ەڭبەك ۇجىمىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا كاسىپورىننىڭ ەل ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ الداعى ۋاقىتتا باسەكەگە قابىلەتتىلىگى ارتا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت استانادا ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ، قالانى دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
