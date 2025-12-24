مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا نىساندارىن ارالاۋ كەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ Tausogar زاۋىتىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
№1 يندۋستريالدىق پاركتە ورنالاسقان كاسىپورىن قۇرىلىس سالاسىن زاماناۋي جۇك كوتەرگىش ماشينالارمەن جانە مەحانيزمدەرمەن قامتاماسىز ەتەدى.
پرەزيدەنت ەلدەگى ءىرى قۇرىلىس كومپانيالارىنا قاجەتتى مۇنارا كراندارى مەن ەسكالاتورلار وندىرىسىمەن تانىستى.
قازىر Tausogar زاۋىتىندا جوعارى بىلىكتى 44 مامان ەڭبەك ەتەدى. ءوندىرىس ورنى جىلىنا 200 ليفت، 70 ەسكالاتور جانە 70 مۇنارا كرانىن شىعارا الادى.
مەملەكەت باسشىسى ەڭبەك ۇجىمىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا كاسىپورىننىڭ ەل ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ الداعى ۋاقىتتا باسەكەگە قابىلەتتىلىگى ارتا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت استانادا ءبىرقاتار نىساندى ارالاپ، قالانى دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.