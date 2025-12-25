مەملەكەت باسشىسى تارازداعى اسكەري مەكتەپ-ينتەرناتقا باردى
تاراز. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا مامانداندىرىلعان اسكەري مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى وقۋ كابينەتتەرى مەن سپورت زالىن ارالاپ كوردى. پرەزيدەنتكە مەكەمەدە 180 بالا ءبىلىم الىپ، ينتەرناتتا تۇراتىنى جونىندە باياندالدى. مەكتەپ جاس وسكىندەرگە ءبىلىم بەرىپ، تەگىن تاماقتاندىرادى ءارى تۇرعىنجايمەن قامتاماسىز ەتەدى. وقۋ باعدارلاماسى 7-11- سىنىپتارعا ارنالعان. ءبىلىم وشاعىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - كەلەشەكتەگى وتان قورعاۋشىلاردى دايارلاۋ، ولارعا اسكەري- پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ.
اسكەري ينتەرناتتا كۋرسانتتار ساباقتان تىس ۋاقىتتا روبوتتى تەحنيكا، دروندى باسقارۋ، جاساندى ينتەللەكت ۇيىرمەلەرىنە قاتىسادى. بولاشاق اسكەري قىزمەتشىلەرگە اعىلشىن ءتىلى تەرەڭدەتىپ وقىتىلادى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ وقۋشىلارمەن اڭگىمەلەسىپ، مەملەكەت تاراپىنان اسكەري ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ءىس-شارا سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم وشاعىنا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ پورترەتىن جانە ەلىمىزدە قۇراستىرىلعان مەكتەپ اۆتوبۋسىن سىيعا تارتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.