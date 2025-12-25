مەملەكەت باسشىسى «تاراز» شاعىن يندۋستريالدىق ايماعىن ارالاپ كوردى
تاراز. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە جامبىل وبلىسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ جوبالارى تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەكونوميكانى يندۋستريالاندىرۋ، مال شارۋاشىلىعى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋ، ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ، سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندالىپ، ينۆەستيسيالىق پۋل تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
جىل باسىنان بەرى وڭىرگە 599,2 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلعان، ءوسىم 33 پايىز. سوڭعى ەكى جىلدا وبلىستا جالپى قۇنى 242 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 56 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلعان.
مەملەكەت باسشىسىنا وبلىستاعى جەتەكشى كاسىپورىنداردىڭ جوبالارى كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا «قازفوسفات» سەرىكتەستىگىنىڭ مينەرالدى تىڭايتقىشتار ءوندىرۋ جانە YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL كومپانياسى سالىپ جاتقان مەتاللۋرگيا زاۋىتى جوبالارى بار.
سونداي-اق جاڭاتاس قالاسىنداعى «ەۆروحيم- قاراتاۋ» اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوباسىنىڭ ارالىق قورىتىندىسى ۇسىنىلدى. قازىر كۇكىرت قىشقىلىن وندىرەتىن جاڭا زاۋىتتى ىسكە قوسۋ الدىنداعى تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. العاشقى ءونىم ىشكى نارىققا جونەلتىلدى.
الداعى ۋاقىتتا پايدالانۋعا بەرىلەتىن Shengtai Biotech Co.Ltd جۇگەرى وڭدەۋ زاۋىتى جونىندە دە باياندالدى. شۋ اۋدانىنداعى بۇل جوباعا 1,5 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالىنعان. سونىمەن بىرگە بايزاق اۋدانىنداعى Zhongkai Kazakhstan International Company قانت زاۋىتى قۇرىلىسى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
بۇدان بولەك، KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY كومپانياسىنىڭ يندۋستريالدىق ايماقتا شىعارىلاتىن اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكالارى كورسەتىلدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت جامبىل وبلىسىنداعى فارماتسيەۆتيكالىق كاسىپورىنداردىڭ قىزمەتىمەن تانىسقان ەدى.