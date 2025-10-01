ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:59, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىنە باردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس وتىرىسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Ustem Foundation قوعامدىق قورى، Freedom Bank ،Yandex Qazaqstan ،Kaspi Bank، «قازاق تەلەكوم» ا ق، «ەۋرازيالىق بانك» ا ق، «بايتەرەك» ۇ ب ح» ا ق، «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق جانە باسقا دا وتاندىق جەتەكشى كومپانيالار مەن ۇيىمدار ج ي سالاسىنداعى جوبالارىن كورمەگە قويعان.

    ەكسپوزيتسيالار ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت، لوگيستيكا، «اقىلدى قالا» تەحنولوگيالارى سەكىلدى اۋقىمدى باعىتتاردى قامتىدى.

    سونىمەن قاتار تۋريستىك ونلاين قىزمەتتەرى، گەنەراتيۆتى ج ي پلاتفورمالارى، ۆ2ۆ- اگەنتتەرى مەن AITU وتاندىق مەسسەندجەرى تانىستىرىلدى.

    كولىك باعىتىندا جاڭا بۋىندى 5G بازاسىندا تاسىمالدى باسقارۋ مەن تەلەكوممۋنيكاتسياعا ارنالعان ج ي نەگىزىندەگى كەشەندى جۇيەلەر كورسەتىلدى.

    اتالعان ءىس-شارا ەلىمىزدەگى تسيفرلىق تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامۋىن، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ۇلتتىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا وتاندىق بيزنەس پەن ينستيتۋتتاردىڭ قوسقان ۇلەسىن پاش ەتەدى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىن اشقان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار