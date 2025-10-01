مەملەكەت باسشىسى سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىنە باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس وتىرىسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
Ustem Foundation قوعامدىق قورى، Freedom Bank ،Yandex Qazaqstan ،Kaspi Bank، «قازاق تەلەكوم» ا ق، «ەۋرازيالىق بانك» ا ق، «بايتەرەك» ۇ ب ح» ا ق، «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق جانە باسقا دا وتاندىق جەتەكشى كومپانيالار مەن ۇيىمدار ج ي سالاسىنداعى جوبالارىن كورمەگە قويعان.
ەكسپوزيتسيالار ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت، لوگيستيكا، «اقىلدى قالا» تەحنولوگيالارى سەكىلدى اۋقىمدى باعىتتاردى قامتىدى.
سونىمەن قاتار تۋريستىك ونلاين قىزمەتتەرى، گەنەراتيۆتى ج ي پلاتفورمالارى، ۆ2ۆ- اگەنتتەرى مەن AITU وتاندىق مەسسەندجەرى تانىستىرىلدى.
كولىك باعىتىندا جاڭا بۋىندى 5G بازاسىندا تاسىمالدى باسقارۋ مەن تەلەكوممۋنيكاتسياعا ارنالعان ج ي نەگىزىندەگى كەشەندى جۇيەلەر كورسەتىلدى.
اتالعان ءىس-شارا ەلىمىزدەگى تسيفرلىق تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامۋىن، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ۇلتتىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا وتاندىق بيزنەس پەن ينستيتۋتتاردىڭ قوسقان ۇلەسىن پاش ەتەدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىن اشقان ەدى.