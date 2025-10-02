15:59, 02 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يليا سترەبۋلايەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يليا سترەبۋلايەۆ ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيا تارتۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قازاقستاننىڭ ستارتاپتارىن دامىتۋ الەۋەتىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ەلىمىز ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيا تارتۋ كولەمى بويىنشا ايماقتا كوشباسشى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى پروفەسسوردىڭ ساراپشىلىق پىكىرىن جانە قازاقستانعا ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيا تارتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا يليا سترەبۋلايەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوزىنىڭ قازاق تىلىندە جارىق كورگەن كىتابىن سىيعا تارتتى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ب ا ءا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك مينيسترىمەن كەزدەسكەن ەدى.