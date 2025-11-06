مەملەكەت باسشىسى ستاتيستيكا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەملەكەتتىك ستاتيستيكاسىنىڭ 105 جىلدىعىنا وراي قۇتتىقتاۋ جولداپ، بۇل سالانىڭ ەل دامۋى ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىن ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى اسەت ەرعاليەۆ قازاقستان مەملەكەتتىك ستاتيستيكاسىنىڭ 105 جىلدىعىنا ارنالعان «ۇلتتىق ستاتيستيكالىق جۇيەلەردى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ» حالىقارالىق فورۋمىندا وقىپ بەردى.
- قۇرمەتتى مەملەكەتتىك ستاتيستيكا قىزمەتكەرلەرى مەن ارداگەرلەرى! سىزدەردى قازاقستاننىڭ ستاتيستيكا ورگاندارىنىڭ قۇرىلعانىنا 105 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتايمىن! ۇلتتىق ستاتيستيكا قىزمەتى وسى ۋاقىت ىشىندە زامان تالابىنا ساي جاڭارىپ، دامۋدىڭ سارا جولىنان ءوتتى. قازىر بۇل سالا مەملەكەتتىك باسقارۋ، ەكونوميكا مەن قوعامدى وركەندەتۋ ىسىندە ايرىقشا ءرول اتقارادى. ستاتيستيكا مالىمەتتەرى ارقىلى ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق ۇردىستەر تۋرالى شىنايى كوزقاراس قالىپتاسادى. سونىمەن قاتار، ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان بولجامدار جاسالىپ، ناقتى شەشىمدەر قابىلدانادى. قازىرگىدەي قۇبىلمالى زاماندا اقپاراتتىڭ اشىق ءارى سەنىمدى بولۋى وتە ماڭىزدى. مالىمەتتەردىڭ ءتۇرلى دەرەككوزدەرىن كەڭىنەن پايدالانىپ، ءبىر-بىرىمەن سالىستىرىپ، تىڭ تاسىلدەر مەن قۇرالداردى قولدانىپ، ساراپتامالىق قىزمەتتى كۇشەيتۋ قاجەت. وزىق تەحنولوگيالار داۋىرىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ - ماڭىزدى مىندەت. مەملەكەتتىك ستاتيستيكا قىزمەتى قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەل رەتىندە دامۋىنا بەلسەنە اتسالىسۋعا ءتيىس. وسى سالاداعى بارلىق جەتىستىك - ستاتيستيكا ماماندارىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگى مەن كاسىبي شەبەرلىگىنىڭ ناتيجەسى. بۇل - ءوز ىسىنە ادال، جاۋاپكەرشىلىگى زور، جوعارى بىلىكتى ازاماتتاردىڭ قولىنان كەلەتىن ءىس. سىزدەر الداعى ۋاقىتتا دا تاباندى ەڭبەك ەتىپ، قازاقستاننىڭ تۇراقتى دامۋىنا مول ۇلەس قوسا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن. بارشاڭىزعا اماندىق جانە تابىس تىلەيمىن! - دەلىنگەن پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىندا.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، ەكى كۇنگە سوزىلاتىن ءىس-شاراعا حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ، وزگە ەلدەردىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا قىزمەتتەرىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، عىلىمي جانە ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتىڭ 150 دەن استام وكىلى قاتىسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ستاتيستيكاسىنىڭ رەسمي تاريحى 1920 -جىلدىڭ 8-قاراشاسىنان باستاۋ الادى. سول كۇنى مەملەكەتتىك ستاتيستيكا تۋرالى ەرەجە بەكىتىلىپ، قازاق ا ك س ر-نىڭ ستاتيستيكالىق باسقارماسى قۇرىلدى. 1998 -جىلى پرەزيدەنت جارلىعىمەن 8-قاراشا - ستاتيستيكا كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتادى.