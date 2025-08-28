15:12, 28 - تامىز 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى سەررا-لەونە پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەررا-لەونە پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تيموتي مۋسا كاببا ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنىڭ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ افريكا ەلدەرىمەن ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- تيموتي مۋسا كاببا ارنايى قابىلداعانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، سەررا-لەونە پرەزيدەنتى دجۋليۋس ماادانىڭ سالەمىن جەتكىزدى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قاتىناستاردى دامىتۋ، ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرنەشە مەملەكەتتىڭ ەلشىسىنەن سەنىم گراموتاسىن العانىن جازعانبىز.