    15:12, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى سەررا-لەونە پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەررا-لەونە پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى تيموتي مۋسا كاببا ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنىڭ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    л
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ افريكا ەلدەرىمەن ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - تيموتي مۋسا كاببا ارنايى قابىلداعانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، سەررا-لەونە پرەزيدەنتى دجۋليۋس ماادانىڭ سالەمىن جەتكىزدى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قاتىناستاردى دامىتۋ، ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرنەشە مەملەكەتتىڭ ەلشىسىنەن سەنىم گراموتاسىن العانىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
