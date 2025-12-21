16:45, 21 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتى «پۋلكوۆو» حالىقارالىق اۋەجايىندا سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنىڭ گۋبەرناتورى الەكساندر بەگلوۆ پەن لەنينگراد وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورى الەكساندر دروزدەنكو قارسى الدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 21-22 -جەلتوقسان كۇندەرى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى مەن ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىسۋ ءۇشىن سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنا باراتىنىن جازعان بولاتىنبىز.