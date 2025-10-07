مەملەكەت باسشىسى سامميتتە تۇركى الەمىن زەرتتەۋشىلەر كلۋبىن قۇرۋ تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇيىمعا مۇشە ەلدەر اراسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىس تا نىعايىپ كەلە جاتقانىن تىلگە تيەك ەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بيىل اقتاۋ قالاسى تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى بولىپ جاريالاندى. سونىڭ اياسىندا ءبىرقاتار ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى. كاسپي جاعالاۋىندا تۇركى مادەنيەتىنىڭ فەستيۆالى ءوتتى. وسى ماڭىزدى ءىس-شاراعا 100 مىڭنان استام كورەرمەن قاتىستى. بۇعان قوسا، بيىل الماتى قالاسى تۇركى الەمى جاستارىنىڭ استاناسى اتاندى.
ءبىز وسكەلەڭ ۇرپاقتى باۋىرلاستىق رۋحىندا تاربيەلەپ، جاستارىمىزدىڭ مادەني ىقپالداستىعىن نىعايتۋدى قولعا الۋىمىز قاجەت. وسىعان وراي، كەلەسى جىلى الماتىدا كرەاتيۆتى ەكونوميكا فورۋمىن وتكىزۋدى ۇسىنامىز. مۇنداي قادام جاستارىمىزدى جاقىنداستىرۋعا، ولاردىڭ ءبىلىمىن جانە بىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقتا «ونەرلى ورگە جۇزەدى» دەگەن ءسوز بار. شىن مانىندە، ونەر، ءبىلىم، عىلىم قۇندىلىقتارى وركەنيەتىمىزدىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
قازاقستاندا ەلدەرىمىزدىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ، ارنايى ءىس-شارا وتكىزگەن ورىندى بولار ەدى. بۇل ءىس-شارانى ۇيىمىمىزدىڭ اقساقالدار كەڭەسىنىڭ اياسىندا وتكىزۋگە بولادى. ونىڭ ۇستىنە، تۇركى الەمىن زەرتتەۋشىلەر كلۋبىن قۇرۋدى ۇسىنامىز. ونى تۇركى اكادەمياسىنىڭ نەگىزىندە قالىپتاستىرۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ۇيىمعا ءتوراعالىق ەتەتىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە تابىس پەن ساتتىلىك تىلەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايتىنىن ايتقان بولاتىن. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە ءسوز سويلەپ، ۇيىم اياسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى.