مەملەكەت باسشىسى ساپارلارىنىڭ ناتيجەسىندە قانداي جوبالار ىسكە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بىلتىرعى شەتەلدىك ساپارلارى بارىسىندا 141 كوممەرتسيالىق قۇجات راسىمدەلدى. بۇگىندە اتالعان كەلىسىمدەر اياسىندا ەلىمىزدە ءبىرقاتار ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلا باستادى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- 2025-جىلى مەملەكەت باسشىسى ساپارلارىڭ قورىتىندىسىندا جالپى سوماسى 74,3 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولاتىن 141 كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى. بۇل كەلىسىمدەر ەلىمىزدىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋ باسىمدىقتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىن ەنەرگەتيكا، سيفرلىق تەحنولوگيالار، كولىك-لوگيستيكا، اگروونەركاسىپتىك كەشەن، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە قۇرىلىس سالالارىن قامتيدى. اتالعان كەلىسىمدەر اياسىندا ءبىرقاتار ءىرى ءارى جۇيە قۇراۋشى جوبانى ىسكە اسىرۋ كوزدەلگەن، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ماسەلەن، سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ مالىمەتىنشە، وتىن-ەنەرگەتيكا سالاسىندا «CNPC» جانە «Air Liquide» كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار وندىرىستىك جانە تەحنولوگيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كولىك جانە لوگيستيكا باعىتىندا «Abu Dhabi Ports Group» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، ترانزيتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق دالىزدەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان باستامالار قولعا الىنعان. اگروونەركاسىپتىك كەشەندە «Tiryaki Agro» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋگە باعىتتالعان وندىرىستەر مەن ءىرى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەردى قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- جالپى العاندا، قازاقستان ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ ورنىقتى قارقىنىن ساقتاپ وتىر. حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنىڭ باعالاۋىنشا، ەلىمىزدىڭ اتاۋلى جالپى ىشكى ءونىمى 300 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اسىپ، قازاقستان الەمنىڭ ءىرى 50 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا ەندى. سوڭعى جىلدارى ەكونوميكانىڭ ناقتى ءوسىمى تۇراقتى تۇردە جوعارى دەڭگەيدە قالىپتاسۋدا. بۇل - جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى رەفورمالار مەن ينۆەستيتسيالىق ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى. ينۆەستيتسيالىق الەۋەتتى ودان ءارى ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇكىمەت پەن سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسى تاراپىنان كەشەندى شارالار قابىلدانۋدا. ەڭ الدىمەن، وڭىرلەردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ساپالى پۋلى قالىپتاستىرىلىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆودان.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدەگى مەكەمەلەر ارقىلى «تارگەتتەۋ» قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن جۇمىس اياسىندا الەۋەتتى ينۆەستورلاردى ىزدەستىرۋدى جانە باستاپقى كەلىسسوزدەردى ۇيىمداستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ ناقتى سۇرانىستارىنا جاۋاپ بەرەتىن، دايىن ءارى باسەكەگە قابىلەتتى جوبالاردى ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ قولداۋىمەن ۇلتتىق تسيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. اتالعان جۇيە ينۆەستورلار مەن مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جەدەلدەتىپ، بارلىق ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا پروتسەستەردىڭ اشىقتىعى مەن مەرزىمدەرىنىڭ ساقتالۋىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پلاتفورماعا ۇكىمەت اپپاراتى، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، سونداي-اق كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارى قوسىلعان. جالپى قابىلدانىپ جاتقان شارالار ينۆەستيتسيالىق قىزمەتتى جۇيەلى، اشىق ءارى ناتيجەگە باعدارلانعان دەڭگەيگە شىعارۋعا، حالىقارالىق بيزنەسپەن تىكەلەي بايلانىستى كۇشەيتۋگە جانە ەل ەكونوميكاسىنا ءىرى ءارى ساپالى ينۆەستيتسيالار تارتۋعا باعىتتالعان، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.