مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيليمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل كاۆەلاشۆيليمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراپتار قازاق-گرۋزين قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن قاراستىردى.
مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
پرەزيدەنتتەر ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىن العانىنا ءمان بەرىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ارتتىرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
كەزدەسۋدە بىرلەسكەن ينفراقۇرىلىمدىق جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، ىسكەر ورتانىڭ اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ميحايل كاۆەلاشۆيلي جاھاندىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماستى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىلارى وڭىرلىك ەكولوگيالىق ءسامميتتىڭ كورمە پاۆيلوندارىن ارالاعانىن جازعان ەدىك.