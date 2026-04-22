    16:45, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيليمەن كەزدەسۋ وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل كاۆەلاشۆيليمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kazakh, Georgian Presidents hold talks on sidelines of RES 2026
    Photo credit: Akorda

    تاراپتار قازاق-گرۋزين قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن قاراستىردى.

    مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Михаил Кавелашвили
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتتەر ىنتىماقتاستىقتىڭ قارقىن العانىنا ءمان بەرىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ارتتىرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.

    كەزدەسۋدە بىرلەسكەن ينفراقۇرىلىمدىق جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، ىسكەر ورتانىڭ اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ميحايل كاۆەلاشۆيلي جاھاندىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماستى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىلارى وڭىرلىك ەكولوگيالىق ءسامميتتىڭ كورمە پاۆيلوندارىن ارالاعانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
