مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتامەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ەلىمىزگە العاش رەت رەسمي ساپارمەن كەلگەن انتونيۋ كوشتامەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانىنا 10 جىل تولۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەن بۇل ساپاردىڭ سيمۆولدىق مانگە يە ەكەنىنە توقتالدى. ەلىمىز - ەۋروپا وداعىمەن وسىنداي تاريحي كەلىسىم جاساعان وڭىردەگى تۇڭعىش مەملەكەت.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىزعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. بۇل قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە قوس تاراپتىڭ دا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى. ءبىز ءوزارا قۇرمەت پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن بەرىك ءارى مازمۇندى سەرىكتەستىكتى قولدايمىز. ءوزارا ساياسي ديالوگىمىز ورتاق مۇددەمىزگە سايكەس كەلەتىن كوپتەگەن باعىت بويىنشا قارقىندى دامىپ كەلەدى. وسى ورايدا بىرنەشە كۇن بۇرىن بريۋسسەلدە وتكەن «ە و - قازاقستان» ىنتىماقتاستىق كەڭەسى وتىرىسىنىڭ ناتيجەسىنە جوعارى باعا بەرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
- ال 2005 -جىلدان بەرى ەلىمىزگە كەلگەن ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 200 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيامەن ساۋدا-ساتتىعىنىڭ 80 پايىزى قازاقستانعا تيەسىلى، - دەدى توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەنەرگەتيكا، كولىك، سيفرلاندىرۋ جانە ونەركاسىپ سالالارىندا قىزمەت ەتەتىن 4 مىڭنان استام ەۋروپالىق كومپانيانىڭ ەكونوميكامىزعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق بيزنەسكە تۇراقتى ءارى اشىق ينۆەستيتسيالىق كليماتتى قامتاماسىز ەتۋگە بەيىل ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىققا ايرىقشا نازار اۋدارىپ، ەۋروپا وداعىنىڭ ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. ونىڭ اياسىندا 5 مىڭنان استام قازاقستاندىق ستۋدەنت پەن وقىتۋشى ەۋرووداق ەلدەرىندە ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ، تاجىريبەدەن وتۋگە مۇمكىندىك الدى.
مەملەكەت باسشىسى ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيالار تۋرالى كەلىسىم جاساۋعا دايىندىق جۇمىستارى باستالعانىن قۇپتادى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ەۋروپا وداعى مەن ورتالىق ازيانىڭ С5+ЕО فورماتىنداعى بەلسەندى ديالوگىن قۋاتتايدى. اتالعان پلاتفورما ورنىقتى ءوسىم جانە ءوزارا بايلانىس سالاسىنداعى ورتاق مۇددەلەردى ىلگەرىلەتۋگە جول اشتى.
مەملەكەت باسشىسى С5+ ديالوگى ايماقتى دامىتۋداعى باسىمدىقتاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگىنە اينالعانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن اقورداعا كەلدى.
