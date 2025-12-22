مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەنمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- جاڭا جىل قارساڭىندا داستۇرگە اينالعان پەتەربۋرگتەگى كەزدەسۋىمىز مازمۇندى ءوتتى. ءبىز ە ا ە و قىزمەتىنە قاتىستى ءبىرقاتار ماسەلەنى قاراستىرىپ، شەشىمدەر قابىلدادىق. ت م د فورماتى اياسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ اسا ماڭىزدى، وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى. ت م د - بەدەلدى ءارى زامان تالابىنا ساي حالىقارالىق ۇيىم. بيىل ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىز تابىستى بولعانى ءسوزسىز. ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس قارقىندى دامىپ كەلەدى. 12-قاراشادا رەسەيگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىم وتە ناتيجەلى ءوتتى. سول ساپار بارىسىندا قوناقجايلىق تانىتقانىڭىز ءۇشىن سىزگە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. قازاقستان رەسەيمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق بايلانىستارعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. ءبىز قازاقستان مەن رەسەي ازاماتتارىنىڭ كۇندەلىكتى تۇرمىس-تىرشىلىگىنە قاتىستى ماسەلەلەردە بىرگە ارەكەت ەتۋىمىز قاجەت. ىنتىماقتاستىعىمىز بەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدى نىعايتۋعا باعىتتالعان ورتاق جۇمىسىمىز قوس حالىقتىڭ تۇپكى مۇددەسىنە ساي كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ۆلاديمير پۋتين:
- ءبىز كەشەدەن بەرى ءبىراز جۇمىس اتقاردىق. بۇگىنگى بەيرەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا ۇ ق ش ۇ، ت م د اياسىنداعى قىزمەتىمىزدى جانە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق جاعدايىن تالقىلادىق. دەگەنمەن سىزبەن قازاقستان جانە رەسەي اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستاردىڭ باسىم باعىتتارىن دامىتۋ ءۇشىن ارنايى كەزدەسكەنىمە قۋانىشتىمىن. مەنىڭ ويىمشا، بارلىق سالا وڭ قارقىنمەن العا ىلگەرىلەپ كەلەدى. ەكى ەل اراسىندا شەشىلمەگەن نەمەسە تۇيتكىلدى ماسەلە جوق، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىسقانىن حابارلاعانبىز.