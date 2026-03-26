مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەمەر-ءمينيسترى ميحايل ميشۋستيندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستينمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
كەزدەسۋدە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قارىم- قاتىناستىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانى اتاپ ءوتىلدى. سونداي-اق ءوزارا ءتيىمدى ديالوگ پەن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ قارقىن العانىنا نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ميحايل ءميشۋستيننىڭ شىمكەنت قالاسىندا وتەتىن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەس وتىرىسىنا جانە سيفرلىق فورۋمعا قاتىسۋى قازاقستان-رەسەي بايلانىستارىنىڭ ايرىقشا سيپاتىن جانە ونى ودان ءارى ورىستەتۋگە قوس تاراپتىڭ ۇمتىلىسىن تاعى دا راستايدى.
- ەكىجاقتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ قالاي دامىپ كەلە جاتقانى وزىڭىزگە ءمالىم. قازىردىڭ وزىندە قۇنى 25 ميلليارد دوللارعا جۋىق 122 ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلدى. ساۋدا كولەمى 30 ميلليارد دوللارعا جاقىندادى. بۇل جاقسى ناتيجە دەۋگە بولادى. رەسەي ءبىزدىڭ نەگىزگى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسىمىز سانالادى. بۇعان ارينە، قۋانىشتىمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ پۋتيننىڭ قازاقستانعا جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرىنە باسا ءمان بەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى استانا الداعى ساپاردى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن وتە ماڭىزدى شارا رەتىندە قاراستىراتىنىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ازىرلىك جۇمىستارى اياسىندا سان قىرلى ىنتىماقتاستىق تاعى دا پىسىقتالدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان-رەسەي اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى 30 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناستار كەڭەيىپ كەلەدى. بۇل جونىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ر ف ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستينمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.