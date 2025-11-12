ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:21, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى: رەسەي - قازاقستاننىڭ قۇداي قوسقان كورشىسى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارىنىڭ قۇرمەتىنە پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ اتىنان كرەملدە مەملەكەتتىك قابىلداۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.

    В Грановитой палате Кремля состоялся прием в честь визита Президента Казахстана
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى ءبىزدىڭ ورتاق تاريحىمىز بىرلىكتىڭ ۇلگىسىن تانىتاتىن سوزدەردىڭ قاي-قايسىسىنان دا ارتىق ەكەنىنە توقتالدى.

    - قيىن جىلداردا ءبىز ءبىر-ءبىرىمىزدى قولداپ، يىق تىرەسىپ قاتار تۇردىق. بىرگە تالاي قيىندىقتى جەڭدىك، بۇگىندە جادىمىزدا ساقتاپ، جۇرەگىمىزدىڭ تورىندە قاستەرلەپ ۇستايتىن ۇلى جەڭىسكە بىرلەسىپ جەتتىك. اتا-بابامىزدان «قۇداي قوسقان كورشى» دەگەن ءسوز قالعان. رەسەي - قازاقستاننىڭ قۇداي قوسقان كورشىسى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوز وتكىزدى.

    كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى.

    كەيىننەن ەكى ەل باسشىسى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    بۇدان بولەك مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىستى.

    شارا كەزىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتوم ەلەكتر ستانساسى قۇرىلىسىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە توقتالدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار