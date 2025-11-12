مەملەكەت باسشىسى: رەسەي - قازاقستاننىڭ قۇداي قوسقان كورشىسى
ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارىنىڭ قۇرمەتىنە پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ اتىنان كرەملدە مەملەكەتتىك قابىلداۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسى ءبىزدىڭ ورتاق تاريحىمىز بىرلىكتىڭ ۇلگىسىن تانىتاتىن سوزدەردىڭ قاي-قايسىسىنان دا ارتىق ەكەنىنە توقتالدى.
- قيىن جىلداردا ءبىز ءبىر-ءبىرىمىزدى قولداپ، يىق تىرەسىپ قاتار تۇردىق. بىرگە تالاي قيىندىقتى جەڭدىك، بۇگىندە جادىمىزدا ساقتاپ، جۇرەگىمىزدىڭ تورىندە قاستەرلەپ ۇستايتىن ۇلى جەڭىسكە بىرلەسىپ جەتتىك. اتا-بابامىزدان «قۇداي قوسقان كورشى» دەگەن ءسوز قالعان. رەسەي - قازاقستاننىڭ قۇداي قوسقان كورشىسى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوز وتكىزدى.
كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى.
كەيىننەن ەكى ەل باسشىسى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
بۇدان بولەك مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىستى.
شارا كەزىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتوم ەلەكتر ستانساسى قۇرىلىسىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە توقتالدى.