مەملەكەت باسشىسى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا رەسەي پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ بويىنشا جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتەر ءوزارا قارىم-قاتىناستىڭ كۇن ءتارتىبىن تالقىلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ مامىر ايىنىڭ سوڭىندا قازاقستانعا جوسپارلاعان مەملەكەتتىك ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق بايلانىستاردى نىعايتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۆلاديمير پۋتين استانادا وتەتىن الداعى كەلىسسوزدەرگە بەرىلگەن مۇنداي باعامەن كەلىسەتىنىن جەتكىزىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق بارلىق ستراتەگيالىق سالادا قارقىن العانىنا نازار اۋداردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن يزرايل پرەزيدەنتى قۇتتىقتاعان بولاتىن.