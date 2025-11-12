مەملەكەت باسشىسى رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - ۆالەنتينا ماتۆيەنكومەن كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت بۇل ساپارىن قازاقستان-رەسەي سان قىرلى ىقپالداستىعىنىڭ ايتۋلى كەزەڭى رەتىندە قاراستىراتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل ساپار ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ تۇرعىسىنان تاريحي ماڭىزعا يە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋى جايىندا ايتىپ، ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن كەلىسسوزدەردىڭ كۇن تارتىبىنە نازار اۋداردى.
- كەشە ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچپەن ەكى ساعاتقا جۋىق جۇزبە-ءجۇز وتىرىپ اڭگىمەلەسىپ، كوپتەگەن ماسەلەنى، ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى جانە حالىقارالىق احۋالدى تالقىلادىق، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ۆالەنتينا ماتۆيەنكو كەزدەسۋ ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا رەسەيدىڭ ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىزعا وتە ۇلكەن دايىندىق جۇرگىزىلگەنىن بىلەمىن. مازمۇندى باعدارلاما مەن مەملەكەتارالىق قۇجاتتار پاكەتى ازىرلەندى. بۇگىن بۇل قۇجاتتارعا مەملەكەتتەر باسشىلارى قول قويادى. اسا قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ءسىزدىڭ «روسسيسكايا گازەتا» باسىلىمىنا جاريالانعان ماقالاڭىزدى مۇقيات وقىپ شىقتىم. شىنىمدى ايتسام، رەسەي-قازاقستان قارىم-قاتىناسىنا قاتىستى تۇستارىنا الىپ-قوسارىم جوق. ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ تاريحى، بۇگىنى جانە بولاشاعى جايىندا وتە تەرەڭ تولعام جاساعانسىز، - دەدى رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆالەنتينا ماتۆيەنكو ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ، سونداي-اق پارلامەنتارالىق ديالوگتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن بارلىق كەلىسىمگە زاڭناما تۇرعىسىنان ساپالى قولداۋ كورسەتۋدىڭ جانە قازاقستان مەن رەسەي پارلامەنتتەرىنىڭ كۇش-جىگەرىن ۇيلەستىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆالەنتينا ماتۆيەنكو ەكى ەلدىڭ مەملەكەتارالىق جانە پارلامەنتارالىق قارىم-قاتىناسىنا ارنالعان فوتوكورمەنى تاماشالادى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويدى.