مەملەكەت باسشىسى رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
اقوردا جارلىق ءماتىنىن جاريالادى:
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيانىڭ 44-بابىنىڭ 10) تارماقشاسىنا جانە «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 18-بابىنا سايكەس قاۋلى ەتەمىن:
1. 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى: «جوباسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا 2026-جىلعى 12-اقپاندا جاريالانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلدايسىز با؟» دەگەن ساۋال قويىلىپ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلسىن.
3. وسى جارلىق پەن كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى 2026-جىلعى 12-اقپاندا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا رەسمي تۇردە جاريالانسىن.
4. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا دايىندىق پەن ونى وتكىزۋ رەفەرەندۋمنىڭ ورتالىق كوميسسياسىنىڭ قىزمەتىن اتقاراتىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا، سونداي-اق رەفەرەندۋمنىڭ اۋماقتىق جانە ۋچاسكەلىك كوميسسيالارىنىڭ قىزمەتىن اتقاراتىن اۋماقتىق جانە ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارىنا جۇكتەلسىن.
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسقا دا ورتالىق مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ بويىنشا قاجەتتى شارالار قابىلداسىن.
6. وسى جارلىق جاريالانعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ
پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2026-جىلعى 11-اقپان
1170№