مەملەكەت باسشىسى: قىزىلوردادا فۋتبول اكادەمياسى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قىزىلوردا قالاسىنداعى 11 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان جاڭا فۋتبول ستاديونىن ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
نىساننىڭ قۇرىلىسى بيىل قازان ايىندا اياقتالعان. جاڭا سپورت كەشەنى UEFA تالابى بويىنشا IV ساناتقا ساي كەلەدى. ارەنادا حالىقارالىق سايىستارمەن بىرگە مادەني ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بولادى.
كەشەندە بوكس، كۇرەس، سپورتتىق گيمناستيكا، اۋىر اتلەتيكا جانە باسقا دا سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان زالدار بار.
مەملەكەت باسشىسى «قايسار» فۋتبول كلۋبىنىڭ ويىنشىلارىمەن اڭگىمەلەستى.
- «قايسار» - ەلىمىزدە جەكە مەنشىككە وتكەن العاشقى كلۋبتاردىڭ ءبىرى. الداعى ۋاقىتتا فۋتبول اكادەمياسى سالىنادى. كلۋبتىڭ كەلەشەگى جارقىن بولادى دەپ ويلايمىن. بارشاڭىزعا تابىس تىلەيمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت فۋتبول دوبىنا قولتاڭبا قويدى.
پرەزيدەنت بۇعان دەيىن قىزىلورداعا ساپارى بارىسىندا جاڭا جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنا باردى.
جاڭا جىلۋ ەلەكتر ستانساسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەردە حالىق پەن ەكونوميكا سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا سالىندى.
ورتالىق 240 مەگاۆاتت ەلەكتر قۋاتىن جانە 277 گيگاكالوريا جىلۋ ەنەرگياسىن وندىرەدى.
جوبانىڭ جالپى قۇنى - 215 ميلليارد تەڭگە. جىلۋ ەلەكتر ستانساسى تۇركيالىق Aksa Energy كومپانياسىنىڭ ينۆەستيتسياسى ەسەبىنەن بوي كوتەردى.
قازىرگى كەزدە نەگىزگى اگرەگاتتار، اتاپ ايتقاندا، ءارقايسىسىنىڭ قۋاتى 176 مەگاۆاتت بولاتىن ەكى گاز تۋربيناسى، قۋاتى 95 مەگاۆاتت بۋ تۋربيناسى، ونىمدىلىگى ساعاتىنا 120 تونناعا جەتەتىن ەكى بۋ قازاندىعى، قۋاتتىلىعى ساعاتىنا 150 گيگاكالوريانى قۇرايتىن ءتورت سۋ قىزدىرۋ قازاندىعى ورناتىلىپ، تولىق مونتاجدالعان.