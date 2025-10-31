18:30, 31 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى Queen’s University Belfast پرەزيدەنتى جانە ۆيتسە-كانتسلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Queen’s University Belfast پرەزيدەنتى جانە ۆيتسە-كانتسلەرى يان گريردى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ۇلى بريتانيانىڭ جەتەكشى عىلىمي-زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنە ەلىمىز ايتارلىقتاي قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن، بۇل بايلانىس اياسىندا ءبىلىم بەرۋمەن بىرگە عىلىمي-زەرتتەۋ قىزمەتىنە دەن قويۋ كوزدەلگەنىن ايتتى.
كەزدەسۋدە ءتۇرلى سالا، سونىڭ ىشىندە اۋىل شارۋاشىلىعى ماماندارىن دايارلاۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى Woosong ءبىلىم بەرۋ قورى قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى كيم سونگ كەنگتى قابىلدادى.