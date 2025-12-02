ق ز
    16:25, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ پالەستينا مەملەكەتتىلىگىن قولداۋ ۇستانىمىن راستادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پالەستينا مەملەكەتىنىڭ جوعارى سۋدياسى، پرەزيدەنتتىڭ ءدىن ىستەرى جونىندەگى كەڭەسشىسى ماحمۇد ءال- حابباشتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى مەيمانعا ءىلتيپات بىلدىرە وتىرىپ، ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناعان ساتتەن بەرى قازاقستان مەن پالەستينا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق دوستىق، ءوزارا قولداۋ جانە قۇرمەت سيپاتىندا دامىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.

    پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان پالەستينانى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ تولىق مۇشەسى رەتىندە تانۋعا باعىتتالعان باستامالاردى دايەكتى تۇردە قولداپ كەلەدى.

    بۇل رەتتە قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋ، ب ۇ ۇ جارعىسى مەن حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا سايكەس «قوس حالىق ءۇشىن ەكى مەملەكەت» فورمۋلاسى نەگىزىندە پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋ ۇستانىمىن جاقتايتىنىن مالىمدەدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Палестина Мемлекетінің Жоғары судьясы, Президенттің дін істері жөніндегі кеңесшісі Махмұд әл-Хаббашты қабылдады
    Фото: Ақорда

    ماحمۇد ءال- حابباش مەملەكەت باسشىسىنا پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس جولداعان حاتتى تابىستادى.

    سونداي-اق ەلىمىزدىڭ پالەستينا حالقىنا جانە ونىڭ بەيبىت ءارى جارقىن كەلەشەككە ۇمتىلىسىنا ۇدايى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.

    ونىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان پالەستينا ءۇشىن باۋىرلاس مەملەكەت سانالادى. بۇل ەكىجاقتى بايلانىستاردان، كوپجاقتى فورماتتاعى، ەڭ الدىمەن، بۇۇ مەن يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى اياسىنداعى قاتىناستاردان كورىنەدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Палестина Мемлекетінің Жоғары судьясы, Президенттің дін істері жөніндегі кеңесшісі Махмұд әл-Хаббашты қабылдады
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ماحمۇد ابباسقا ىزگى سالەمىن جولداپ، ونى الداعى ۋاقىتتا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت «سامۇرىق- قازىنا» باسشىسىن قابىلداپ، قور جۇمىسىنا قاتىستى تاپسىرما بەرگەنىن جازعانبىز.

    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
