مەملەكەت باسشىسى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاحمۇرات ءمۇتالىپتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا سپورت ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق جارىستار ۇيىمداستىرۋ، وتاندىق بوكسشىلاردى جاتتىقتىرۋ، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر، سونداي-اق ايماق سپورتىنا جاعداي جاساۋ اياسىندا قولعا الىنعان شارالار جونىندە باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ ليۆەرپۋلدە وتكەن الەم چەمپيوناتىنداعى تابىستى قىزمەتىنە وڭ باعا بەردى.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىڭ بوكستى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن، بۇل باعىتتاعى جۇمىس كەشەندى تۇردە جۇرگىزىلۋگە ءتيىس ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدە 2028 -جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن وليمپيادا ويىندارىنا قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىن جوسپارلى ءارى جان-جاقتى دايارلاۋدىڭ ماڭىزى اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەلەرىن الەم چەمپيوناتىنداعى تاماشا جەڭىسىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ەلىمىز ءۇشىن تاريحي وقيعا، حالقىمىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش ەكەنىن اتاپ ءوتتى.