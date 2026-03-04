مەملەكەت باسشىسى «قازاق تەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسيندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيانىڭ قىزمەتى مەن سوڭعى ەكى جىلدا جۇزەگە اسىرعان نەگىزگى ينفراقۇرىلىمدىق جانە تەحنولوگيالىق جوبالارىنىڭ قورىتىندىلارى جونىندە باياندالدى، - دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇگىندە «قازاق تەلەكوم» 1,75 ميلليوننان استام ءۇي شارۋاشىلىعىنا قىزمەت كورسەتەدى. كومپانيا ەل اۋماعىندا تالشىقتى-وپتيكالىق جەلىنى جۇيەلى تۇردە كەڭەيتىپ، تەلەكوممۋنيكاتسيا نارىعىنىڭ نەگىزگى سەگمەنتتەرىندە كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ وتىر.
ەلدى مەكەندەردى بايلانىسپەن قامتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جالعاسۋدا. 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 1 ميلليوننان استام تۇرعىنى بار 3 مىڭنان اسا اۋىلدى ساپالى بايلانىس قىزمەتىمەن قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانعان.
مەملەكەت باسشىسىنا «كاسپي توبج» حالىقارالىق جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. اتالعان جوبا اقتاۋ - سۋمگايت باعىتىندا سۋاستى تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىن سالۋدى كوزدەيدى. بۇل باستاما قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرىپ، ەۋروپا مەن ازيا اراسىندا سيفرلىق ءدالىز قالىپتاستىرماق.
كەزدەسۋ بارىسىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ەكىباستۇز قالاسىندا «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى القابى» ستراتەگيالىق جوباسى اياسىندا قۋاتى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ۇلعايتىلاتىن زاماناۋي ورتالىق قۇرىلۋدا. بۇل جوبا حالىقارالىق تەحنولوگيالىق كومپانيالاردى تارتۋعا جانە ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جول اشادى.
باعدات ءمۋسيننىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باسىمدىق بەرىلەدى. كورپوراتيۆتىك پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا ارنالعان ج ي- اگەنتتەردى ازىرلەۋ، كيبەرقاۋىپسىزدىك شەشىمدەرىن جەتىلدىرۋ جانە مەملەكەتتىك سەكتوردى سيفرلاندىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار جوبا قولعا الىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاعىن قالالار مەن اۋىلداردى ساپالى بايلانىسپەن جانە ينتەرنەتپەن قامتۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى. پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ سالالارىندا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى.